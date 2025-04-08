（桃園）5賞桐區7遊程 桐花祭4/19登場

4月桐花5月雪，又到賞桐季節。（資料照，記者李容萍攝）

2025/04/08 05:30

13處秘境預估月中開花 花季至5/4 推兒童專屬親子之旅

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕四月桐花、五月雪！「二○二五桃園桐花祭」將於四月十九日至五月四日登場，並配合兒童月推出兒童版桐花祭，桃園市政府客家事務局表示，今年以「五三七一起賞桐趣」為主題，推出五大賞桐區域、三場桐樂會及七條小旅行，同時安排兒童專屬的親子桐遊之旅，依目前吐葉狀況，預期四月中旬開花、下旬盛開，五月初進入尾聲。

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3場桐樂會 辦在客文館、龍潭、楊梅

市長張善政、客家委員會主任秘書廖育珮、客家局長范姜泰基昨出席活動記者會，為桃園桐花祭揭開序幕。客家局表示，今年桃園桐花祭推出賞桐五三七玩法，盤點五大賞桐區域總計有十三處賞桐秘境，每逢桐花祭期間，白色花瓣飄落美不勝收，十三處賞桐秘境都進入吐葉期，之後是花苞、開花，目前客文館桐樂會場（桃園市客家文化館）、保甲古道吐葉狀況最佳；而三場次的桐樂會，除了桃園市客家文化館舉辦的「客文館桐樂會」，也串聯在地社區共同舉辦「龍潭桐樂會」及「楊梅桐樂會」，並有兒童彩繪等系列活動。

七條桐花小旅行及兒童專屬特別企劃，結合桐花山林漫遊、客家風味餐等特色，並與在地社區及創生團隊合作，「大溪老屋之旅」與源古本舖合作醃製豆腐乳，「大溪木藝之旅」與三和木藝工作坊合作手作杯墊，「龍潭和窯之旅」與和窯文創園區合作陶杯製作，「龍潭豐味之旅」與三和社區發展協會合作手作三和粄，「楊梅老屋之旅」與泉水窩江夏堂合作手作麥芽鈴，「龜山食米之旅」與楓茶米休閒農業區合作造型饅頭DIY，「蘆竹茶庄之旅」與坑子溪休閒農業區合作擂茶體驗，「親子桐樂之旅」與龍潭親子建設推廣聯盟合作五感體驗遊戲，走讀三坑老街等文史景點，遊程即起開放報名，名額有限，額滿為止。

結合手作 醃豆腐乳、玩陶、擂茶

客家局表示，活動推出賞桐秘境集章活動，民眾到五大區域十三處秘境賞桐，現場掃描QR Code集章，就有機會抽中Dyson除塵蟎機、Switch遊戲機等大獎。詳情可至「二○二五桃園桐花祭」活動官網，或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁查詢。

2025桃園桐花祭將於4月19日登場，配合4月兒童月，也推出兒童版桐花祭。（記者鄭淑婷攝）

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