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    彰縣教保員疑虐童 家長批草率結案

    針對教保員疑照顧不當事件，彰化縣議員許雅琳（中）陪同家長召開記者會，抨擊教育處草率結案，令人無法接受。（記者張聰秋攝）

    針對教保員疑照顧不當事件，彰化縣議員許雅琳（中）陪同家長召開記者會，抨擊教育處草率結案，令人無法接受。（記者張聰秋攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一家準公共化幼兒園去年十一月傳出疑照顧不當事件，一名助理教保員遭家長指控對四名幼童有不當接觸，導致孩童出現肛門紅腫、脫皮，害怕上學、洗澡與上廁所，甚至須接受心理治療。教育處最近以無監視器畫面，未有直接證據，認定不構成違法而結案，讓家長不滿，痛批草率處理、忽視孩童心理創傷，要求重新調查。

    教育處：園方疏失罰6萬元

    針對此案，教育處指出，去年十一月底與十二月初接獲通報後即啟動調查，調閱監視器、詢問雙方，惟無直接證據，認定不構成違法。被指涉教保員與同班另一人已於今年一月離職。另查出園方多項疏失，已罰六萬元並要求改善、加強訓練，後續將不定期稽查。至於家長提供的新資料，涉多起個案，將依法調查，若屬實將嚴懲不貸。

    四名幼童中，有兩人已轉學、兩人轉班。其中兩位家長昨由律師廖國竣與縣議員許雅琳陪同舉行記者會。

    家長表示，兩歲兒去年十一月中旬發現肛門紅腫、輕微擴張，十二月五日返家不斷哭喊「屁股痛」，就醫診斷創傷後壓力症候群，常躲櫥櫃、怕洗澡、夢中哭喊「老師不要」，令人心痛。至今園方未道歉，教育處態度更讓人失望。

    許雅琳表示，縣府說詞反覆、推託責任。廖國竣指出，教育處以無明確畫面排除嫌疑，明顯失職，已協助家長提出妨害性自主告訴。

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