檢舉交通違規 彰化去年71萬件創新高

彰化縣去年實名檢舉交通違規七萬一千多件，創歷年新高。（警方提供）

2025/04/08 05:30

行車紀錄器與手機普及 檢舉人「看不慣」違規行為 案量大幅提升

記者湯世名／專題報導

為避免浮濫或挾怨檢舉，交通違規檢舉從二○一九年起採實名制檢舉，實施五年來，檢舉案件有增無減。以彰化縣二○二四年交通違規檢舉件數來看，高達七萬一千多件，創歷年新高，其中又以未打方向燈一萬九千件最多，警方指出，主要是檢舉人「看不慣」違規行為，加上近年來行車紀錄器與手機普及，讓檢舉案量大幅提升。

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政策實施5年 每年都超過5萬件

交通違規檢舉實名制從二○一九年元月起上路，上網檢舉人必須輸入姓名、身分證號碼等個資，在資料、程序完備後，警方才會受理檢舉，經查核無誤，警方再行舉發。據彰化縣警局交通隊統計，檢舉件數年年增加，每年檢舉件數都超過五萬件，而二○二三年及二○二四年都有七萬一千多件，二○二四年更創歷年來新高，比二○二二年暴增近二萬件。

交通隊指出，去年民眾檢舉告發的案件前三名，分別是未打方向燈一萬九千件、不依規定駛入來車道一萬一千件、不遵守道路交通標線指示約一萬件。

未打方向燈最多 未依規駛入來車道次之

交通隊表示，檢舉交通違規實名制後，不僅未降低民眾檢舉意願，檢舉件數反而有增無減，此應與汽車行車紀錄器與手機普及有關，尤其是一般大、小型車輛都有裝設行車紀錄器，機車騎士安全帽上的行車紀錄器也愈來愈普及，隨時都可以檢舉，加上基於檢舉保密原則，實名檢舉人不必顧慮身分曝光遭到報復。

交通隊說，至於檢舉動機，有很多檢舉人是因自己權益受損，像汽、機車違規停車影響民眾出入，車輛轉彎不打方向燈、用路人遭逼車等，因「看不慣」違規行為，才會具名進行檢舉。

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