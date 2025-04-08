二手酒害恐致憂鬱症 僅三成五求助

2025/04/08 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕從小成長在酗酒家庭的子女容易患上抑鬱、恐懼症等心理創傷，而國內調查發現從十八至卅四歲民眾，就有四％曾受包含身體及心理傷害的二手酒害，卻僅不到卅五％曾向外求助。為幫助解決問題性飲酒或酒癮困擾，台北市目前有十四家酒癮治療院所與心理機構，社區心理衛生中心也設有「社區心理諮商門診」提供專業評估與治療，並可使用酒癮治療費用補助，每人每年最高四萬元。

松德院區精神科主任潘俊宏指出，依據過去急診處理的案例，有部分被害者是經由鄰居發現並協助送醫，他們遲遲不通報的原因除了認為家醜不可外揚，也可能是長年處於酒後暴力並衍生出強烈的恐懼感，如無法阻止家人飲酒行為的挫折無助感，反覆感到絕望與憂鬱，易患上抑鬱、恐懼症等心理創傷。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局表示，衛福部今年推出酒癮治療費用補助方案，並依處置項目的不同，補助經費也有所不同，每人每年度累計補助額度以四萬元為限，其中酒癮治療藥物的藥品費、藥事服務費累計補助額度則以兩萬元為限。

衛生局提醒，目前衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」補助十五歲至四十五歲民眾三次心理諮商費用，北市並有十四家酒癮治療院所及心理機構社區心理衛生中心設有心理諮商門診，可供民眾就近尋求專業評估與治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法