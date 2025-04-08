不與中央主動合作 卻找地方政府開會》 北北基桃明開會 議員批搞錯方向

2025/04/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安明天將與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑召開四市首長會議討論應對高關稅，昨下午與業者座談收集意見，民進黨議員何孟樺說「假鬼假怪（台語指裝神弄鬼）」，地方政府能做的兩件事都與中央有關，不與中央主動合作，卻找更多的地方政府開會，根本就搞錯方向。

民眾黨議員陳宥丞批評應該給業者答案，而不是還在傾聽，質疑市府沒有做好準備；國民黨議員游淑慧則建議蔣萬安出席本週行政院會，轉達基層業者心聲。

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何孟樺質疑蔣所說的提前預備

何孟樺說，在對等關稅議題上，地方政府能做的只有支持特定產業、轉達民間意見兩件事；這兩件事都需與中央垂直配合，而不是橫向區域治理。蔣萬安不與中央主動合作，卻找更多的地方政府開會，根本搞錯方向。蔣萬安大張旗鼓批評中央，還說自己「一直在提前預備」，卻在川普宣布「對等關稅」的第五天，還說不出北市最可能受創的產業為何？

陳宥丞：市府應將因應對策給業者

陳宥丞認為，蔣萬安與業者座談，應該要帶著答案來，而不是還在傾聽，質疑市府根本沒做好準備，甚至連未來也沒有方向；對蔣萬安所講的國難當前、中央要趕快開出跟美國談判的條件及地方政府積極盤點三項，他認為根本不用蔣萬安到內科協會講給業者聽，不如好好去跟中央溝通，希望市府在議會開議時，能告訴市民，針對美中貿易戰、高關稅，台北市到底能做什麼？要做什麼？會做什麼？

游淑慧建議市長 出席本週行政院會

游淑慧說，市長想拜訪廠商，能講的時間有限，應把大家一起約到市府，好好安排二至三個小時來講；市府自上週召集跨局處會議，加上聆聽業者的建議，應好好將相關資料彙整，親自出席本週四的行政院會，轉達給行政院長或經濟部長等單位了解基層的狀況。

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