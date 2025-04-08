為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》大武壠歌舞文化節 週六「禁向日」登場

    大武壠歌舞文化節邀請Padan古調隊演出。（高市文化局提供）

    大武壠歌舞文化節邀請Padan古調隊演出。（高市文化局提供）

    2025/04/08 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕大武壠歌舞文化節首次選在農曆三月十五日「禁向日」登場，今年以「Tamakading ki Unai 握土」為主題，象徵小林部落重建新家園，延續大武壠文化的堅韌精神。

    大武壠族透過開、禁向規範族人日常生活，例如「禁向日」禁止族人涉獵、歌舞及婚嫁，四月廿六日過後，若乾旱無雨，族人便會舉行祈雨儀式，族人拿著葫蘆容器前往溪邊取水，邊走邊潑水並傳唱古謠，直到將水潑灑於家中和公廨屋頂，並彼此祝福。

    文化局長王文翠表示，文化局多年來協助小林大武壠族的文化復振與培訓，大武壠歌舞文化節將於本週六、日（十二、十三日）在杉林區日光小林社區登場，透過劇場「握土」詮釋失去故土的族人如何在他鄉重建家園。

    文化局表示，環境劇場週六晚上七點演出，劇中將由大滿舞團、大鼓陣和小林國小學生重現大武壠族傳統祭儀「禁向」和「祈雨」祭儀；活動二天並舉辦日光草地音樂會，邀請各族群歌手和鄰近學校共襄盛舉。

    日光漁笱市集共有五十個攤位，提供小林特色美食薑黃臭豆腐、薑黃等在地農特產品、文創手工藝品及伴手禮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播