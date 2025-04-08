《高雄》大武壠歌舞文化節 週六「禁向日」登場

大武壠歌舞文化節邀請Padan古調隊演出。（高市文化局提供）

2025/04/08 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕大武壠歌舞文化節首次選在農曆三月十五日「禁向日」登場，今年以「Tamakading ki Unai 握土」為主題，象徵小林部落重建新家園，延續大武壠文化的堅韌精神。

大武壠族透過開、禁向規範族人日常生活，例如「禁向日」禁止族人涉獵、歌舞及婚嫁，四月廿六日過後，若乾旱無雨，族人便會舉行祈雨儀式，族人拿著葫蘆容器前往溪邊取水，邊走邊潑水並傳唱古謠，直到將水潑灑於家中和公廨屋頂，並彼此祝福。

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文化局長王文翠表示，文化局多年來協助小林大武壠族的文化復振與培訓，大武壠歌舞文化節將於本週六、日（十二、十三日）在杉林區日光小林社區登場，透過劇場「握土」詮釋失去故土的族人如何在他鄉重建家園。

文化局表示，環境劇場週六晚上七點演出，劇中將由大滿舞團、大鼓陣和小林國小學生重現大武壠族傳統祭儀「禁向」和「祈雨」祭儀；活動二天並舉辦日光草地音樂會，邀請各族群歌手和鄰近學校共襄盛舉。

日光漁笱市集共有五十個攤位，提供小林特色美食薑黃臭豆腐、薑黃等在地農特產品、文創手工藝品及伴手禮。

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