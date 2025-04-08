《高雄》吳郭魚、鱸魚養殖業 關稅影響待確認

2025/04/08 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕美國將課徵台灣卅二％關稅，在水產品部分，行政院公布主要影響吳郭魚、鬼頭刀及鱸魚。高市海洋局指出，與高雄有關的是吳郭魚及鱸魚，兩者去年合計輸美出口總值約九千六百萬元，將配合行政院輔導養殖產業及業者，以降低關稅的影響。

海洋局表示，依關務署去年出口統計資料，高雄養殖水產品以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗，約五四一公噸，出口總值約四千九百萬元，佔全國總外銷量四％。鱸魚輸美國出口量約二五二公噸，出口總值約四千七百萬元，佔全國總外銷量廿一％。

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海洋局統計，高雄鱸魚主要產地在彌陀區、永安區、路竹區；吳郭魚主要在湖內區、彌陀區。高雄總養殖面積三千四百多公頃，其中還劃設五處養殖漁業生產區，合計一千八百多公頃。

海洋局強調，台灣水產品是否課徵關稅？以及各品項的關稅稅率額度，都有待協商結果確認，但行政院已指示農業部編列一百八十億元，輔導有輸美的農漁經營者，內容包括貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內及海外行銷。

遠洋漁業的魷魚、秋刀魚等品項，因為不在行政院公布輸美主要出口品項，高雄區漁會表示，後續還要觀察約一個月，才能釐清美國關稅的實際影響。

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