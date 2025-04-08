《高雄》旗津爭取「島內輕軌」 捷運局：須再評估

2025/04/08 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌旗津線與第二過港隧道共構可行性低，地方建議先推動旗津「島內」輕軌。高市捷運局表示，島內輕軌約三公里、設置六處車站，須再深入評估。

與第二過港隧道共構可行性低

原本輕軌旗津線計畫全長約七．五公里，初步設計九座車站，東起輕軌C4凱旋中華站，沿西臨港線鐵路路廊往西，經海底隧道穿越高雄港。旗津端出隧道後，由旗津二、三路往北至廟前路口，透過新闢輕軌過港隧道連接新濱碼頭（哈瑪星），於臨海新路、鼓山一路東側與高雄捷運橘線O1西子灣站、環狀輕軌C14哈瑪星站串接，粗估總經費約兩百六十五億元。

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高市府曾委託顧問公司，針對輕軌旗津線與第二過港隧道共構進行專業評估，前年報告出爐，認為工程技術面有難度，該方案「可行性低」。

島內輕軌還須評估機廠腹地

市議員陳麗娜認為，不能放棄輕軌旗津線，如果無法全線施作，或許可分段進行，包括輕軌延伸到前鎮觀光漁港、以及旗津「島內」輕軌，都可另行評估。

捷運局長吳嘉昌說明，旗津線除全線方案，還評估過南隧道加島內、北隧道加島內、島內輕軌等，島內輕軌全長約三公里，設置六車站，粗估經費約六十億元，若只考量島內輕軌須再深入評估。市議員簡煥宗表示，絕對贊成推動旗津輕軌線，但若只是島內輕軌，須審慎考量有無腹地建置機廠、單軌或雙軌諸多現實問題；他特別提醒，與高雄市區串接的輕軌系統才比較有效益。

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