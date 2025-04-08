為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》旗津爭取「島內輕軌」 捷運局：須再評估

    2025/04/08 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌旗津線與第二過港隧道共構可行性低，地方建議先推動旗津「島內」輕軌。高市捷運局表示，島內輕軌約三公里、設置六處車站，須再深入評估。

    與第二過港隧道共構可行性低

    原本輕軌旗津線計畫全長約七．五公里，初步設計九座車站，東起輕軌C4凱旋中華站，沿西臨港線鐵路路廊往西，經海底隧道穿越高雄港。旗津端出隧道後，由旗津二、三路往北至廟前路口，透過新闢輕軌過港隧道連接新濱碼頭（哈瑪星），於臨海新路、鼓山一路東側與高雄捷運橘線O1西子灣站、環狀輕軌C14哈瑪星站串接，粗估總經費約兩百六十五億元。

    高市府曾委託顧問公司，針對輕軌旗津線與第二過港隧道共構進行專業評估，前年報告出爐，認為工程技術面有難度，該方案「可行性低」。

    島內輕軌還須評估機廠腹地

    市議員陳麗娜認為，不能放棄輕軌旗津線，如果無法全線施作，或許可分段進行，包括輕軌延伸到前鎮觀光漁港、以及旗津「島內」輕軌，都可另行評估。

    捷運局長吳嘉昌說明，旗津線除全線方案，還評估過南隧道加島內、北隧道加島內、島內輕軌等，島內輕軌全長約三公里，設置六車站，粗估經費約六十億元，若只考量島內輕軌須再深入評估。市議員簡煥宗表示，絕對贊成推動旗津輕軌線，但若只是島內輕軌，須審慎考量有無腹地建置機廠、單軌或雙軌諸多現實問題；他特別提醒，與高雄市區串接的輕軌系統才比較有效益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播