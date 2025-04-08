《高雄》星光公園戲水區擴大 擬提早開放

星光水岸公園戲水區是高雄人氣玩水景點。（擷取自高雄星光水岸公園臉書）

2025/04/08 05:30

打造高雄最大親水公園 預計10月底完工 家長盼明年4、5月啟用

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市府啟動「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，將高人氣的星光水岸公園戲水區擴大範圍，可望成為高雄最大的親水公園，預計今年十月底完工；家長希望能提早到明年四、五月開放，不要拖到暑假才開放，公園處表示，會視天氣狀況，研議提早開放。

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戲水區擴及整座公園

位於高雄展覽館旁的星光水岸公園戲水區，每年六月底至八月底開放，是近年高雄人氣玩水景點，原本戲水區僅佔公園面積五％，工務局近期進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，將星光公園戲水區一舉擴大到涵蓋整個八千多坪公園，並增設港景滑水道、水上鞦韆、水花森林、水流幻境等設施，各設置八間男、女更衣室，及兩間男廁、六間女廁，周邊還會引進市集。

民眾籲勿等到明年6月底

工程總經費約一．六九億元，目前已開始施工，預計今年十月底完工，家長質疑「是否要等到明年六月底，才正式開放啟用？」對此，公園處表示，會視天氣狀況，研議是否提早開放。

陳姓家長認為，戲水區只開放暑假期間，噴水時間為早上九至十二點、下午三至八點，但高雄四、五月天氣就變熱，開放時間應拉長為四、五月至十月，暑假也可考慮全時段開放，讓公園設施的利用率極大化，「家長和孩子們一定都贊成」。

議員建議增遮陽設施

議員曾麗燕指出，基地範圍大，遮陽設施應再增加，並增設躺椅營造休閒氛圍；議員黃彥毓說，戲水區的地面防滑設計要注意，更衣間與廁所最好有反偷拍裝置，並設置監視器；公園處強調，會參考各界意見，打造民眾更喜愛的親水空間。

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