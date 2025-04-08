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    屏縣牡丹幸福巴士 增加3路線

    屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會經營「幸福巴士」，昨天舉行啟航儀式。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會經營「幸福巴士」，昨天舉行啟航儀式。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕NGO團體「屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落全人文教協會」（簡稱全人文教協會）經營的「幸福巴士」，昨天舉行啟航儀式，屏東縣長周春米表示，致力推動「幸福巴士二．○」，牡丹鄉一口氣增加三條路線。

    早期因牡丹鄉地處偏遠缺乏大眾運輸，長者就醫十分不便，公路局為提升偏鄉行的平權，啟動幸福巴士服務進駐，並逐步推廣到全台灣，牡丹鄉內已有鄉公所營運的高士四林、牡丹東源、旭海南、旭海北等四路線。

    全人文教協會經營

    縣府表示，縣政府在二○二○年輔導縣內NGO團體成立市區汽車客運業並投入偏鄉運輸服務，包括昨天啟航的牡丹鄉，全縣目前有五鄉有NGO經營幸福巴士。

    周春米說，屏東縣內十一原鄉共有四十七輛車服務四十九條路線，全人文教協會營運的幸福巴士共三條路線，現有三輛車，將持續完善偏鄉路網，滾動檢討既有服務及盤點缺口，提供牡丹鄉旭海地區至鄉內學校及恆春與車城地區接駁服務，讓旭海地區就醫、就學、觀光都更方便，改善公共運輸不便困境。

    幸福巴士平台預約

    屏縣府指出，由NGO團體經營的幸福巴士可預約，民眾可透過屏東縣幸福巴士平台預約，詳細資訊可至交通旅遊處官網幸福巴士專區查詢。

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