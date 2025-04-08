屏東農業整合 生產加工研發一條龍

屏東熱帶農業特色產業園區，預估6月後就能開始建廠。（記者葉永騫攝）

2025/04/08 05:30

結合農科園區、熱帶農產園區、農改場 上下游產業鏈提升競爭力

記者葉永騫／專題報導

屏東農業不再只是單純的種植生產區，現在結合屏東農業生物科技園區、屏東熱帶農業特色產業園區及高雄區農業改良場，將農漁產品從生產、加工、冷鏈保存到科技研發全都結合在一起，讓農業上下游整合成產業鏈，大幅提升屏東農業產值及競爭力。

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大廠進駐 從內銷走向國際

屏東是農業大縣，以往生產的紅豆、芒果、鳳梨、香蕉等農產及養殖漁產品都是直接送到集貨市場銷售，在屏東農業生物科技園區設立後，國際大廠陸續進駐，加上冷鏈技術和設備不斷精進，屏東農漁產品從內銷走向國際。

屏東縣政府表示，屏東除了高端的農科大廠外，今年縣政府與台糖公司合作，針對食品、飼料、製造業等廠商，設立屏東熱帶農業特色產業園區，面積近三十公頃，可容納六十家廠商，國內知名廠商乖乖、大田海洋等食品大廠都已確定進駐，招商達到六成。

縣府表示，屏東熱帶農業特色產業園區預計今年六月完成公共設施，接著廠商將進行蓋廠，讓屏東的農業從種植生產、加工到研發形成一條龍的產業經濟，縣府居中做為平台，整合研究單位資源，提升屏東農業科技水準。

縣府農業處表示，屏東農業科技園區的大廠致力外銷研發，高雄區農業改良場則研究生產技術，讓屏東農友生產出高品質農產品，屏東今年成功將鮮切的鳳梨等水果外銷到國外，龍膽石斑、龍虎斑魚片等漁產品也順利外銷到日本，為屏東農漁民創造利多。

鳳梨銷日 去年超過一萬公噸

屏東縣鳳梨種植面積近三千五百公頃，年產量十一萬噸，為全台第一大產區，中國二○二一年禁台灣鳳梨進入，屏東全力轉往拓展日本、加拿大、新加坡市場，出口量高達一萬五千多公噸，光是日本去年就達到一萬二千多公噸，大幅減少對中國市場的依賴。

石斑魚 今年成功前進日本市場

屏東縣石斑魚養殖面積四百六十七公頃，年產量七六五一公噸，年產值十九億九千多萬元，二○二二年中國暫停進口台灣石斑魚後，縣府積極輔導業者拓展內外銷市場，二○二三年外銷到馬來西亞二十公噸，去年達到二百一十八公噸，今年更成功進入日本市場，將石斑魚分切、開發即時料理包深入家庭，讓屏東農業走出自己的大路。

屏東農漁業開始打進日本市場，全力拓展外銷。（記者葉永騫攝）

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