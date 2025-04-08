台鐵漲價 立委促提花東優惠方案

2025/04/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕交通部將於六月二十三日調漲台鐵票價，立委莊瑞雄認為票價調漲將對台東居民及往返花東地區的民眾造成沉重負擔，尤其是經常返往台北至台東、高雄至台東等長途路線的民眾，漲幅過大，恐影響民生經濟與觀光發展，要求交通部提出花東地區優惠方案。

台鐵︰研擬離峰優惠、彈性票價

根據台鐵的計算公式，台北至台東的各車種票價漲幅約二十％，台東至高雄的莒光、區間車漲幅達三十五％，自強號的漲幅接近五十％；台鐵指出，為減輕對中長程旅客之影響，票價合理化方案實施遞遠遞減訂價制度，票價較高鐵及國道客運便宜，台鐵仍為旅客高CP值的運具選擇。

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兼任台鐵董事長的交通部次長伍勝園表示，目前台鐵正在規劃花東地區離峰時段優惠及彈性票價方案，具體措施將在部內會議討論後公布。

莊瑞雄建議推出東部回鄉票

莊瑞雄認為，台鐵在東部除TPASS應推出「回鄉票」或「東部縣市往返票優惠」，以減輕花東居民往返其他縣市時的交通負擔，交通部也要針對花東地區往返台北、台中、高雄等主要城市的票價，提供更高的折扣比率，紓解民眾長途旅行的票價壓力。

莊瑞雄強調，台鐵票價調漲後更應要注重提升服務品質，避免漲價與服務不對等，引發民眾不滿，花東地區受限於地理環境，交通發展不平衡，應積極推出優惠政策，促進區域發展均衡，讓花東居民能夠在不增加負擔的情況下，享有更加便捷和高品質的交通服務。

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