新北中和污水接管 將增10里7505戶

後巷完成污水接管後煥然一新，乾淨又明亮。（記者陳奕劭攝）

2025/04/08 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府水利局辦理「中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程」，施工範圍涵蓋十個里，包括中和區中正路與景平路以南、和平街以北與興南路一段以西、中興街與景安路所圍成的區域，完工後預計有七五○五戶受惠，總工程經費四億七六九六萬元，預計八月開工，二○二八年三月完工。

水利局長宋德仁表示，中和區污水下水道系統自二○○四年推動，共分為三期建設，其中第一期及第二期工程由內政部國土管理署代辦，二○二三年全數竣工，第三期第一標工程由市府辦理，範圍含中和區新南里、和興里、復興里、中興里、景文里、景平里、景新里、景福里、吉興里及外南里等十里；截至今年二月底，中和地區污水接管率為六十七．一％，預計完成後可達七十一．三％。

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宋德仁指出，後巷是防火巷、廚房、浴室等污水排出屋外側溝的主要途徑，未接管前污水大多排放至後巷水溝，容易影響環境，接管後巷子變得明亮、衛生，不再有惡臭與積水。

水利局補充，目前正審查計畫書、路證申請與材料檢驗等作業，預計八月進場施工，施工期間落實交通維持計畫，若影響通行或封路，將安排義交人員指揮，確保用路人安全。

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