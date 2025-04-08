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    首頁　>　生活

    新北輔導老舊中祥醫院改善 喬遷提升服務

    2025/04/08 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕部分於一九八六年醫療法公布實施前設立的醫院，因建築物不符合相關法規，引發公安疑慮，影響病人就醫權益與安全，新北市政府擬定老舊醫院輔導改善計畫，將十七家醫院列為輔導改善對象，其中，中和區中祥醫院另覓新址遷院並重新開業，提供患者安全、舒適的就醫環境。

    建物老舊公安疑慮 市府輔導17家

    副市長朱惕之昨天視察中祥醫院表示，部分老舊醫院普遍存在建築物公安問題，例如通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易，造成重大傷亡，尤其對長期臥床、仰賴呼吸器的病患而言，潛藏嚴重的公安疑慮，市府透過老舊醫院輔導改善計畫，避免重大災難發生。

    衛生局長陳潤秋指出，中祥醫院經評估舊有建築物改善不易，為符合法規，另尋新址遷院，今年三月改善完成，取得醫院變更使用執照；此外，新仁、公祥、祥顥、全民、祐民及宏仁共六家醫院已改善完畢，尚有四家規劃遷址、五家原址改善、一家縮減規模為診所，皆辦理相關程序中，市府將持續追蹤落實改善方案，若未積極改善或有意拖延，即啟動公安聯合稽查，嚴格處辦。

    中祥醫院說明，醫院今年三月廿五日遷移至中和區中山路二段三五九巷二號一至二樓、四號二樓、六號二樓開業，因應未來社區高齡化及長期照護趨勢，設有急性一般病房及慢性呼吸照護病房，滿足民眾在地就醫需求，提升醫療品質。

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