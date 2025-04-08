捷運中和光復線 啟動可行性評估

捷運中和光復線現址車流多，地方居民期盼捷運解決問題。（記者陳奕劭攝）

2025/04/08 05:30

秀朗橋到台北公館優先推動 設4座車站 第二階段延伸台北大巨蛋

〔記者陳奕劭／新北報導〕立法院財政委員會的新北市國民黨籍立委林德福與立委張智倫，昨天考察捷運中和光復線現址，了解預算編列情形。新北市捷運工程局簡報指出，新北市段從中和秀朗橋出發到台北公館地區，共設有四座車站，全長三．一公里，預計一年內完成可行性評估。

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林德福與張智倫 考察現址

捷運局長李政安表示，中和光復線是台北市政府早期規劃的南北線，但因開發經費、經濟效益問題，北市二○一七年取消推動；但新北市長侯友宜仍指示優先推動，二○一九年六月啟動捷運路網評估作業，建議中和至公館段採中運量地下捷運系統，與環狀線共用南機廠，二○二三年十一月交通部同意將中和至公館段列為新北捷運優先推動路線。

捷運局︰詳細規劃擇期說明

李政安說明，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，全長三．一公里，共有四座車站，台北市段延伸至台北大巨蛋，全長四．九公里，去年九月新北市捷運局與台北市捷運局達成共識，優先推動新北市段，現階段也找到廠商規劃，預計一年完成可行性研究報告並提報交通部審查，可行性研究依整條路網評估，第一階段到公館、第二階段到台北大巨蛋，詳細規劃過程將擇期和地方居民說明。

林德福表示，永和區成功路與一旁堤頂道路幾乎天天塞車，必須靠捷運解決問題，目前第一階段可行性評估已經發包，經委員會決議順利，預計一年內完成，通過後再進行經濟性評估，第三階段進行環境影響評估，只要環評過關即可發包工程。

助紓解雙和塞車 地方樂見

張智倫認為，中和光復線啟用後，當地交通將更便捷；有里長反映，成功路底下有兩條自來水管，台北自來水事業處已說明，其中一條會放置到堤外，他也拜託北水處多設計一條自來水管，希望未來另一條水管也能遷移至河堤。

永和區河濱里長孫黃秋月說，永和市區地狹人稠，福和橋一帶有很多空地，且環河東路三段人行道寬敞，相信蓋捷運的技術可行，提供民眾更便捷的大眾運輸工具，解決塞車問題。

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