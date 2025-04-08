台南鳳梨 將上架新加坡連鎖超市

2025/04/08 05:30

〔記者王姝琇、吳俊鋒／台南報導〕二○二五新加坡國際食品展今（八）日登場，市長黃偉哲率領市府團隊搶先於昨日前往新加坡行銷台南鳳梨，同時宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。

活動開場由啦啦隊端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等鳳梨相關食品，預告台南金鑽鳳梨將於四月中下旬，在新加坡大型連鎖超市十多家門市上架，並將舉辦多場試吃活動。

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黃偉哲表示，此次端出鳳梨相關食品，在造型、口感或甜度上，相信讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」，也讓大家認識台南鳳梨除了能當水果吃，還能入菜。

農業局長李芳林表示，相較於新加坡常見的MD2品種鳳梨，台南金鑽鳳梨質地細緻、纖維感少、甜美多汁，連鳳梨芯都柔軟好吃，預計四月中下旬推出後，緊接著將推出台南芒果鳳梨。

駐新加坡代表處公使吳文齡表示，新加坡稱鳳梨為「旺來」，而台南鳳梨就是台灣土地給大家的祝福，能成功行銷到新加坡市場，感到非常榮幸。新加坡連鎖超市總監相信新加坡的消費者一定會喜歡，希望在不久的將來在新加坡就能吃到各種台灣水果。

另外，因應鳳梨已進入產季，為了穩定市場價格，山上區農會啟動「金鑽」次級品的收購，進行果乾的趕製作業，在兩部削皮機的助攻下，可提高加工量能，順利供應市場需求。

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