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    首頁　>　生活

    清明連假遊台南 吸客逾百萬人次

    2025/04/08 05:30

    市區五大商圈人潮最多 佔了52萬人次

    〔記者王姝琇／台南報導〕兒童節、清明節四天連假結束，台南市觀旅局統計，遊客人次較去年同期略增，四天連假總計湧入旅客逾百萬人次；其中市區五大商圈人潮就搶佔五十二萬人次。

    市長黃偉哲表示，這次連假在地精彩的活動安排讓大家都有個美好回憶，接下來全中運四月十九至廿四日盛大舉辦，歡迎大家再次回到台南為熱血的運動小選手加油打氣，一同看賽事吃美食。

    觀旅局長林國華表示，連假最熱鬧就屬市區觀光商圈，包括國華海安商圈、南紡購物商圈、小西門商圈、孔廟文化園區，及赤崁園區周邊，連假吸引逾五十二萬人次到訪，美食名店大排長龍。還有逾廿一萬人次到訪安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街。

    濱海熱門景點湧入11萬人次

    濱海熱門景點北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島、黃金海岸等景點，連假計有逾十一萬人次來享受水景風光。

    遊憩及博物館也逾13萬人次

    親子戶外遊憩及博物館等十三處景點，關子嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、梅嶺、烏山頭水庫、頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台史博、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南美館、尖山埤渡假村及十鼓文創園區，在兒童節加持下成為連假熱門選擇，有逾十三萬人次旅客走訪參觀。

    林國華表示，今年連假遊客數創逾百萬佳績，接續精彩活動不間斷，螢光花泉季將至四月廿日，虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃將於本週末登場。

    林國華強調，還有更不容錯過「四、五月來台南，住一晚送一晚」活動，邀旅客再訪台南體驗不同的四季迷人風貌，有機會得到限量精典泰迪情侶款小提燈。

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