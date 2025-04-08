因應關稅衝擊 市府︰預備金助攻市場

台南蘭花業者提出蘭花產業短、中、長期計畫建議。（記者王姝琇攝）

2025/04/08 05:30

組成緊急應變小組 提出拓展通路、輔導中小微型企業、強化產業對話3策略

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕南市府昨偕同蘭花、台灣鯛業者，與農業部、外貿協會召開因應美國關稅座談。業者表示，美課徵卅二％關稅影響出口，需要政府協助國內外行銷及開拓多元市場。

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蘭花、台灣鯛業者受衝擊最大

因應美國對等關稅衝擊，農業部將投入一八○億，從生產、運送、通路各方面給予農漁民支持。市府也宣布組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出多元拓展市場、重點輔導中小微型企業、強化產業對話平台的三項策略；且將動用第二預備金，協助受衝擊的相關業者開拓市場。

副市長葉澤山昨日主持因應美國關稅座談會，農業部農糧署組長蘇登照、漁業署組長陳文深等代表共同與會，傾聽業者心聲。葉澤山提到，台南蝴蝶蘭、台灣鯛受影響最大，市府農業局已擬好國內外行銷計畫，七日送交農業部審查，儘快為受衝擊的台灣鯛與蘭花產業爭取預算。

農業局已擬好內外銷計畫送審

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，蘭花出口的利潤已幾乎被美國卅二％的關稅吃掉，短期希望政府提供出口獎勵來減少衝擊，中長期希望擴大日本、越南等其他國家市場，並鼓勵國內市場，如公部門多採購本土蘭花。鮮明農業公司董事長李蒼裕則呼籲，應響應總統賴清德擴大對美投資政策，支持台灣蘭花業者赴美投資，供貨貼近市場、研發根留台灣，才能與對手荷蘭競爭。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，養殖會員現有三四五位，養殖台灣鯛約一四○○公頃，多數對美國高關稅的衝擊程度觀望中，養殖漁民最重要是顧好品質永續發展，希望台美儘快談判降低關稅減少衝擊程度，政府協助提出保護養殖漁業的政策、協助拓展歐盟等其他外銷市場、提高內銷需求，安心讓漁民養殖。

葉澤山承諾市府會站在農漁民立場，與中央密切合作，短期先爭取出口獎勵因應衝擊，中長期擴大進軍美國以外的市場，也請外貿協會協助農漁民拓銷加拿大、中東、日本等市場。

貿協台南辦公室主任周秀芬表示，將配合賴總統的政策，參照南市府在東京食品展的成功案例，協助蘭花與台灣鯛等業者出國參展，提升在國際能見度與銷量，為農漁民創造更多收益與利潤。

養殖業盼政府補助電價、飼料

台灣的台灣鯛條凍、切片輸美占比高達七成二，台南養殖台灣鯛全國最多，台南產地價去年以來表現不錯，目前内銷「菜魚」一台斤卅五元以上，外銷切片一台斤四十一元。養殖漁民指出，三年前中美貿易戰開打後，台灣鯛銷美數量明顯上升。

養殖八公頃台灣鯛的學甲陳姓漁民說，若美國高關稅造成美國消費者需求降低、外銷受阻，考慮改養其它魚種度過難關。

六甲六官養殖漁業生產區發展協會理事長黃亮蒼養殖十二公頃八十萬台斤的台灣鯛，他說，誰不擔心美高關稅的衝擊，指出已有冷凍加工廠向部分漁民要求暫緩出魚，希望政府補助養殖電價、降低飼料成本減緩衝擊。

市府設單一窗口協助爭取補助

此外，因應美國關稅戰，台南市政府昨日成立中小微型企業服務團，透過成立專案辦公室、設立單一窗口及專線電話，輔導廠商投入研發升級、往智慧化與低碳化轉型，並協助廠商爭取中央補助。市長黃偉哲強調，台南有許多中小型及微型企業，我們將會加強輔導。

台灣鯛養殖業者目前幾乎都在觀望不敢訂魚苗。 （台南市府提供）

台南市政府昨日偕同蘭花、台灣鯛業者，與農業部、外貿協會等單位代表召開因應美國關稅座談會。（台南市府提供）

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