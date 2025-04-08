獅陣「請金手」出缺 國二女生擔綱

竹崎鄉14歲少女林詩涵從小隨父、兄參加白杞寮平安遶境，今年擔任聚落首位女性獅陣請金手，架式十足。（記者王善嬿翻攝）

2025/04/08 05:30

記者王善嬿／專題報導

傳承逾百年的嘉義縣竹崎白杞寮聚落庄頭陣頭技藝，因人口外移與高齡化，面臨獅陣「請金手」出缺窘境，從小在武館「龍英堂」長大的竹崎國中二年級學生林詩涵自動請纓擔綱。在廟會活動，可見她架勢十足舞動點燃的金紙，藉由香煙淨化表演場所，之後陣頭才開始動作，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

逾百年信仰 竹崎白杞寮傳承

白杞寮涵蓋五村十三庄，每年信仰中心玉山岩金蘭寺觀音佛祖在元宵節後舉辦「迎觀音．請媽祖」平安遶境，各庄歷代相傳的藝陣，如獅鼓陣、宋江陣、南北管輪番表演，是當地人「小過年」祭典。

請繼續往下閱讀...

林詩涵的父親與哥哥都是昇平村頂埔龍英堂獅陣成員，她從小耳濡目染獅陣技藝，從打鑼鼓開始練。因獅陣成員高齡化，以往由年長男性擔任的「請金手」出缺，今年二月平安遶境打破慣例，首度由林詩涵擔綱「請金手」。

林詩涵氣勢足 打破由男性擔任慣例

林詩涵說，遶境前兩週，她每晚練習四小時，學習蹲馬步、打詠春拳法，不僅拳法、腳步要有力道並順暢，還須沉穩，步伐流暢有架式。上場前一度因壓力大，差點放棄，所幸家人鼓勵，讓她順利完成演出。

林父林子凱說，獅陣包括鑼鼓、弄獅、獅旗等就要三、四十人，近年因人口外移，成員高齡化，為傳承陣頭技藝，希望有更多新血加入行列，讓大家認識家鄉人文信仰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法