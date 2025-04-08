2026台灣燈會在嘉縣 總經費6.6億

台灣燈會預計在嘉義縣政府前等4個燈區舉辦。（資料照）

2025/04/08 05:30

尋求民間贊助7千萬 議員籲爭取中央提高補助款 避免「不樂之捐」

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「二○二六台灣燈會」將由嘉義縣主辦，活動總經費共六億六千萬元，縣府昨向議會臨時會提出先以「縣款」支應辦理第一次追加預算五億六千萬元，同時簡報財源籌措規劃，其中預計向民間資源募款七千萬元。依規劃，燈會會場將設在縣府、故宮南院、太子大道、台糖空地等四區，包括以阿里山意象營造燈會史上最大巨型場景、無人機結合高空煙火呈現海陸空展演等十大亮點。

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規劃4大燈區 活動為期13天

縣府相關局處昨進行台灣燈會專案報告，總經費六億六千萬元，包含中央補助款七千萬元、縣府自籌四億兩千萬元，以及尋求民間資源贊助七千萬元，另由包括廢棄物清除處理基金、環境污染防制基金、平均地權基金共支應一億元。

此次先以縣款支應辦理第一次追加預算五億六千萬元，俟各局處爭取中央補助款及後續贊助數繳入專戶後，另行辦理追加減預算，調整經費來源。

近日美國總統川普宣布對等關稅政策，將對台灣課徵卅二％關稅。縣議員王啓澧昨質詢說，關稅戰恐衝擊企業經營，嘉縣於二○一八年主辦台灣燈會時，曾傳出向民間企業募款惹怨，希望縣府這次向中央爭取提高補助款，減少向民間募款比例，避免企業或商家面臨「不樂之捐」。

縣長翁章梁表示，此次燈會嘉縣與新北市、嘉市一同競爭主辦，結果由嘉縣出線；燈會規劃讓企業展示花燈燈區，讓民間一起參與，對於王啓澧議員建議的「眉角」會多加注意，朝爭取中央提高補助目標進行。

無人機結合高空煙火展演

縣府文化觀光局長徐佩鈴說，明年燈會三月三日起至十五日，為期十三天，以「點亮嘉義，光躍台灣」為主軸，規劃十大亮點，包括以阿里山意象營造燈會史上最大巨型場景，邀請嘉義在地藝術家進行定目劇展演，結合國本學堂、嘉義青農，打造黃金稻浪虛實互動體驗，以及無人機結合高空煙火呈現海陸空展演等。

同時結合旅宿、觀光景點、在地產業推出「全嘉特色旅遊遊程」，預期吸引一千萬人次國內外遊客到嘉縣，創造七十四億元經濟效益。

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