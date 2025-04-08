埃及斑蚊去年現蹤 北港9里加強稽查

供佛的茶水太久沒換水，也會孳生病媒蚊。（雲林縣衛生局提供）

2025/04/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕四月進入登革熱流行期，加上氣溫回升及降雨，監測發現北港鎮蚊子的卵粒數有增加現象，雲林縣本週啟動登革熱防治聯合稽查，針對去年有埃及斑蚊蹤跡的北港鎮九個里增加稽查次數。衛生局提醒，積水容器的水要倒在太陽曝曬得到的平坦地，千要不可倒水溝，以免孳生更多病媒蚊。

登革熱病媒蚊埃及斑蚊原本只生活在嘉義以南，國衛院去年調查，在北港鎮朝天宮附近人口進出頻繁的幾個里發現埃及斑蚊蹤跡，引起各界關切，因埃及斑蚊傳播力比白線斑蚊多好幾倍，中央、地方聯手在十月至十二月消除埃及斑蚊，針對北港九個里的戶外、室內孳生源清除及環境清消。

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衛生局表示，期間疾管署、衛生局進入家戶巡查，有在屋內的供佛水杯、水生植栽水盆、磨刀水盆等處發現埃及斑蚊孑孓，列為高風險場域加強查訪，去年全縣沒有本土登革熱案例，今年一至三月持續每月派員前往稽查，也未發現埃及斑蚊幼蟲。

不過，根據中央監測結果，近來北港蚊子的卵粒數有增加現象，加上進入登革熱流行期，縣府與環境部、疾管署加強北港九個里聯合稽查頻率，由每個月兩個里，增加為每個月四個里，也呼籲民眾落實室內戶外積水容器巡倒清刷工作。

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