舊衣拼接改造 圍巾、漁夫帽贈外賓

圍巾和雙面漁夫帽以不同布料拼接而成，內含永續理念和傳統祝福，深受外賓的喜愛。 （記者李文德攝）

2025/04/08 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣心生活發展協會致力推廣永續、環保再利用，去年透過勞動部多元就業方案推動「衣」起做環保行動，日前獲縣府邀請，為國際城市論壇組織（ICF）的國際訪客製作廿六組圍巾及漁夫帽，一亮相就詢問度爆表。

心生活發展協會理事長白繼祥說，協會成立五年，主要工作有長者關懷、女力工作坊、推廣永續環保等，在活動過程發現北港早期成衣加工興盛，隨著產業外移，在地成衣行業成黃昏產業，但保有裁縫功夫的中高齡者仍不少，去年向勞動部申請通過多元就業計畫，以「減碳心生活，衣起做環保」為主軸。

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協會總幹事蔡嘉琪說，計畫募集各界閒置衣物，經五名裁縫師的巧手改造成生活飾品，讓舊衣物賦予新生命，響應永續環保外，更提供熟稔針線的長輩們盡情發揮專長。

蔡嘉琪指出，日前縣府贈送給外賓的圍巾和雙面漁夫帽皆出自於協會成員之手，以不同布料拼接而成，內含永續理念和中國傳統祝福，深受外賓喜愛，近期也收到不少民眾詢問，將持續商品再設計化，也會幫成衣工廠將B級品代售，讓閒置衣物得到新生命。

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