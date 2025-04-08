少子化搶學生 雲林偏校祭萬元獎學金

除了課堂所學，飛沙國小也提供「生生有平板」，讓孩子應用相關平台學習，提升學生能力。 （飛沙國小提供）

2025/04/08 05:30

8鄉國小新生不到百人 教育處：114學年每班降為25人

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣公立國小一一四學年度一年級新生報到，統一在十九日辦理，根據戶政資料，全縣新生數有四四一九人，其中有八個鄉不到百人，在少子化衝擊下，傳出有偏鄉學校為搶學生，祭出萬元獎學金、免費上下學接送等利多。教育處表示，一一四學年度國中、小學班級人數降至廿五人，一人成班規定不變。

請繼續往下閱讀...

小校跨區招生、免費上下學接送

教育處指出，戶政資料顯示，全縣今年讀小學的新生人數有四四一九人，其中逾七成約三千多人集中在斗六、虎尾、麥寮、西螺、北港、斗南、土庫等七鄉鎮市，另有八個鄉不到百人，分別為林內、東勢、四湖、元長、大埤、水林、台西及褒忠。

據指出，少子化衝擊下，小校為搶學生早已啟動招生，有學校跨區招手，提出上下學接送服務，還有學校透過臉書公布提供新生或轉學生萬元獎助學金，甚至有午餐減免、課後才藝免費、寒暑假營隊免費、課後照顧到下午七點等利多。

四湖百年飛沙國小 剩20多名學生

四湖鄉飛沙國小校長朱俊達表示，少子化對偏鄉學校衝擊很大，該校是百年老校，十二年前全校學生還有三百多人，近十年每年驟降，現只剩廿多人，最大原因是沒孩子，以今年戶政資料，四湖鄉小一新生只有七十一人，全鄉有十一所小學，若市中心的四湖國小拉走一半，剩下卅多人，每校只分到二至三人，小校辦學除要有特色，也要有利多才能吸引學生。

少子化影響，雲林縣學生數五十人以下小校越來越多，教育處指出，因應少子化，減輕學校減班、老師超額等壓力，一一四學年度全縣國小、國中每班學生數由廿七人降為廿五人，一人成班規定不變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法