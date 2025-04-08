咬傷8歲童縫16針 惡犬將沒入

8歲男童走在路上卻被惡犬追咬，造成小腿撕裂傷。（記者花孟璟翻攝自監視器）

2025/04/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕八歲男童二日在住家附近遭惡犬撲咬，造成小腿撕裂傷縫了十六針。家長不滿飼主養的犬隻數量不少，遛狗從不綁繩，鄰居去年還有二隻愛貓半年內接連被咬死。花蓮農業處動植物防疫所昨依動保法沒入攻擊性犬隻，但飼主拒絕配合。縣府表示，咬傷人的惡犬已列入攻擊性犬隻，將裁罰三萬元至十五萬元，如拒絕被沒入，將再依法開罰一萬五千元至十五萬元。

八歲男童在社區散步、突然有犬隻從後方猛烈撕咬小腿，當場血流如注，小孩被咬劇痛慘跌柏油路上，家長看到嚇壞、急忙上前查看，過程都被監視器拍下，緊急送醫後縫了十六針。

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從監視器畫面可看到飼主平日遛狗都放任犬隻自由活動，看到弱小貓咪動物就上前撲咬。馬姓民眾說，養的貓咪去年三月、八月各被咬死一隻，向縣府及警方報案並提告，但縣府裁罰還沒確定，惡犬就咬傷小孩了。

惡犬咬傷男童，讓社區民眾心慌慌，動植物防疫所長周黃得榮說，四月二日咬傷男童的肇事犬隻已違反動物保護法，將裁處三萬元至十五萬元罰鍰。

男童的小腿被惡犬咬傷當場血流如注，送醫後縫了16針。（葉姓家長提供）

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