緬甸震災 慈濟獲准搭機送物資

慈濟基金會準備的香積飯、毛毯等物資，已透過空運進入緬甸災區。（慈濟基金會提供）

2025/04/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月廿八日緬甸發生發生規模七．七級強烈地震，由於反抗軍據點也在災區，甚至傳出軍政府災後仍對著災區轟炸，災後各國際組織想辦法要進去災區也受阻。由於軍政府三日宣布內戰暫時停火至廿二日，慈濟為緬甸救援行動籌備的物資也終於前兩天獲准搭機送到緬甸。

慈濟基金會指出，緬甸強震後，慈濟第一時間動員志工在緬甸國內試圖搶救，同步也籌備國際賑災物資、援助人員參加，災後在緬甸當局核准下，境外救援物資已陸續送抵緬甸災區，慈濟跨國國際賑災物資及國際賑災志工，也透過空運方式，人員及物資已經送達緬甸首都奈比多機場，賑災人員及物資將協助國際人道救援組織分工合作進行「多管道、重點、直接」的災後援助與關懷行動。

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基金會表示，緬甸強震目前已確知造成三千四百多人往生、二百一十四人失蹤、四千六百七十一人受傷，及大量建築物損壞、寺院也倒塌嚴重損毀；目前志工團隊在災區已分別前往各受災民眾收容中心，包括寺廟收容據點進行關懷，除了民眾需求的食物與生活用品，可以透過慈濟團隊在緬甸境內陸續安排補給外，慈濟籌備的境外國際賑災物資也已獲得進入緬甸的准許證，正式啟動國際賑災物資運送緬甸的行動。

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