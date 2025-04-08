牧草阻水流 花蓮須美基溪進行疏濬

花蓮須美基溪內的牧草比人還高，阻礙水流，近日動用大型怪手進行疏濬。（記者游太郎攝）

2025/04/08 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣重要河川美崙溪的上游須美基溪，一九九六年六月爾尼颱風肆虐，造成大規模崩坍及土石流災害，沿岸的秀林、新城鄉民餘悸猶存，但溪床上長滿了比人還高的牧草，嚴重影響水流，新城鄉公所往年僅編六十萬元疏濬，今年特別編列一百萬元預算，四月底前將完成疏濬作業，避免颱風季時造成溢堤及淹水威脅。

曾造成大規模崩坍及土石流災害

一九九六年六月爾尼颱風，造成須美基溪源頭大規模崩坍及土石流災害，二○○六年十二月再度因豪大雨發生崩坍，引起流經的秀林鄉佳民村、新城鄉佳林村、北埔村及嘉里村居民恐慌，但溪床除了每年造成的土石淤積外，早期農民在溪床栽種的牧草，數十年來已成為優勢植物，尤其每年入春後成長快速，往往比人還高，嚴重影響水流及豪大雨時溪水宣洩，當地民眾要求鄉公所必須在颱風季節前完成疏濬作業，保障民眾的生命財產安全。

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月底完成 避免颱風時造成淹水

新城鄉公所指出，往年僅編六十幾萬元預算，卻要疏濬須美基溪、十條區域排水溝，今年編列了一百萬元經費，砍除牧草及雜草作業由人工改為大型怪手施工，並要求承包廠商一併進行河道疏濬，已經疏濬完的溪床，呈現出乾淨的風貌，沿岸的居民也不用再耽心溪水溢堤問題，工程預定在四月底前完成。

新城鄉公所表示，除了牧草外，須美基溪遭亂丟垃圾由來已久，鄉公所近幾年來已舉發不少人，且在沿線樹立禁止亂丟垃圾的告示牌，但警告的效果還是有限，疏濬期間挖出不少垃圾，還有沒有公德心的民眾，見溪床完成疏濬，還刻意丟下垃圾考驗公權力，尤其是從北埔村自信街至嘉里村玉成橋段是亂丟垃圾至溪底的熱點，將加強查察及巡邏，希望有效遏止這類的不法行為，也希望民眾協助蒐證及檢舉。

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