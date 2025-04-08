宜蘭青年交流中心 助創夢圓夢

宜蘭青年交流中心歷經十餘年努力，已成為宜蘭青年創夢、圓夢基地。（宜縣府提供）

2025/04/08 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府成立青年交流中心，提供免費場地借用、創意活動策展、創業輔導諮詢、職涯發展講座、青年培力講座、促進多元交流等六大項服務，歷經十餘年努力，已成為宜蘭青年創夢、圓夢基地，歡迎青年朋友多加利用，洽詢電話03-9359337#9服務。

宜蘭青年交流中心二○一四年在宜蘭行口設立，二○二○年搬遷到羅東文化工場。免費場地借用，有近六十坪寬敞、開放空間，提供投影、音響、六十五吋移動式電視等完整設備，設有講座區、展演舞台等多元使用功能。創意活動策展，結合青年創業者辦理「宜蘭青創品牌聯名展」，分享創業經驗。

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創業輔導諮詢，宜蘭青年交流中心串聯四十三家青創夥伴，設有專人諮詢及專業業師輔導，提供職能培力等多元創業服務，全力支持青年做頭家。

職涯發展講座，由取得國際專業GCDF（全球職涯發展師）證照的諮詢師提供一對一、完全免費的職涯諮詢服務。

青年培力講座，青年交流中心以「蘭人聚」為名，辦理兼具創意、娛樂，啟發青年的多樣化講座，及手作體驗課程。促進多元交流，培訓青年化身記者，實地走訪宜蘭，認識在地，以青年視角呈現宜蘭「尚青」的人物故事。

縣府表示，更多有關青年服務資訊，可瀏覽「宜蘭縣政府青年事務科」官方臉書及「宜蘭青年交流中心」官方網站。

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