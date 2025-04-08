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    宜縣農機未清洗污染路面 最高罰6千

    宜縣春耕期間，農機上路若污染路面，最高可罰六千元。（環保局提供）

    宜縣春耕期間，農機上路若污染路面，最高可罰六千元。（環保局提供）

    2025/04/08 05:30

    夾帶的泥土掉落地面 易釀騎士滑倒受傷 日曬後也會造成污染

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕春季農忙時節，宜蘭農路常見農耕機具進出；宜蘭縣政府環保局提醒農民及代耕業者，農機在農田作業結束後，請先清潔再上路行駛，避免泥土掉落路面影響行車安全與環境衛生，違者最高可罰六千元，若導致交通事故，恐要另負刑事或民事責任。

    若致交通事故 另負刑事或民事責任

    水稻是宜蘭縣最重要農作物，農曆年後，縣內水稻田陸續整地、插秧，進入忙碌春耕期；田間作業結束後，農機若未清洗就開上農路，夾帶的泥土往往掉落地面，用路人騎車經過稍有不慎容易滑倒受傷，潛藏極高風險；再者，經過日曬後，路面泥土乾化成為粉塵隨風飄散，形成陣陣揚塵，破壞環境衛生。

    環保局要求採取沖洗等3項措施

    縣府環保局最近向農民及代耕業者宣導農機在田間結束作業時，應採取三項措施，包括使用加壓設備沖洗、以鐵耙或掃把等工具刷洗清潔、用大車接駁轉運，如果不慎造成路面泥濘，要主動清潔，減少環境污染，降低交通事故發生率。

    五結鄉簡姓鄉民說，宜縣歷年春耕期，水稻田周邊農路四處可見農機掉落的泥土，屢屢傳出機車輾過後打滑失去重心，騎士摔得鼻青臉腫，有些用路人為了閃避路面泥土而出車禍，尤其入夜後視線不佳，騎車經過更是險象環生，居民對此頗有微詞，希望環保單位加強宣導，農民及代耕業者也要自律，避免引發民怨。

    將加強農地周邊道路污染巡查

    縣府環保局表示，春耕期間，環保局將加強農地周邊道路污染巡查，一旦查獲農機污染路面，可依違反廢棄物清理法處一千二百元到六千元不等罰鍰，如果因此釀成交通事故，行為人要另付刑事或民事責任。

    環保局長許嘉琦呼籲農民朋友、代耕業者及農地地主，落實農耕機具清潔，避免污染道路，共同維護環境清潔。

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