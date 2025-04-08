為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4小時最低1000元、全日最高3500元／鐘點看護移工上路 民團：誰用得起

    「多元陪伴照顧服務試辦計畫」昨正式上路，收費標準一併公告。（勞動部提供）

    「多元陪伴照顧服務試辦計畫」昨正式上路，收費標準一併公告。（勞動部提供）

    2025/04/08 05:30

    〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」昨日上路，首批提供服務的六家公益團體，收費標準也公告，「四小時」最低收費一○○○元、最高一二五○元，全日最低二六○○元、最高三五○○元，但有二團體另訂「加費」項目，被照顧者若為重度失能、體重超標、有攻擊傾向、精神障礙等情形，每日或每小時需加收一○○至三○○元不等費用。

    失能雇主協會則痛批「收費過高」，質疑價格比在醫院的看護工還高．到底「誰用得起」？

    6家公益團體通過評選

    六家通過評選的公益團體，以服務雙北市的「中華民國紅心字會」四小時收費一二五○元、全日三五○○元最高，但計費方式也最單純，並未訂定其他加價項目。

    2團體另訂特殊情況加價

    位於南投的「南投縣新媳婦關懷協會」，四小時收費一○○○元、全日二六○○元為六家最低，但另針對重度失能、失智、體重超過八十公斤、有攻擊傾向、疥瘡、COVID確診、法定傳染病每日加收一○○至六○○不等費用，交通費用另計；「臺中市童庭社會福利慈善基金會」也針對精障等情形，訂有一○○至三○○元不等的加費項目。

    勞動部強調．若民眾家中已聘有家庭看護移工、被看護者屬長照等級第二級至第八級，可優先使用政府補助「家庭使用喘息服務」或「短期替代照顧服務」計畫，二者合計每年最高可達五十二天。若補助時數用罄，再自費使用此服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播