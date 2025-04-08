4小時最低1000元、全日最高3500元／鐘點看護移工上路 民團：誰用得起

「多元陪伴照顧服務試辦計畫」昨正式上路，收費標準一併公告。（勞動部提供）

2025/04/08 05:30

〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」昨日上路，首批提供服務的六家公益團體，收費標準也公告，「四小時」最低收費一○○○元、最高一二五○元，全日最低二六○○元、最高三五○○元，但有二團體另訂「加費」項目，被照顧者若為重度失能、體重超標、有攻擊傾向、精神障礙等情形，每日或每小時需加收一○○至三○○元不等費用。

失能雇主協會則痛批「收費過高」，質疑價格比在醫院的看護工還高．到底「誰用得起」？

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6家公益團體通過評選

六家通過評選的公益團體，以服務雙北市的「中華民國紅心字會」四小時收費一二五○元、全日三五○○元最高，但計費方式也最單純，並未訂定其他加價項目。

2團體另訂特殊情況加價

位於南投的「南投縣新媳婦關懷協會」，四小時收費一○○○元、全日二六○○元為六家最低，但另針對重度失能、失智、體重超過八十公斤、有攻擊傾向、疥瘡、COVID確診、法定傳染病每日加收一○○至六○○不等費用，交通費用另計；「臺中市童庭社會福利慈善基金會」也針對精障等情形，訂有一○○至三○○元不等的加費項目。

勞動部強調．若民眾家中已聘有家庭看護移工、被看護者屬長照等級第二級至第八級，可優先使用政府補助「家庭使用喘息服務」或「短期替代照顧服務」計畫，二者合計每年最高可達五十二天。若補助時數用罄，再自費使用此服務。

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