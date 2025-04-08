PE材質防鳥網 農改場：省錢有效不傷鳥

搭設防鳥網成本比傳統人工趕鳥更省，資材還可重複利用，也能更有效防止鳥害。 （台東農改場提供）

2025/04/08 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕小米是原住民族重要傳統作物之一，製作成點心或釀酒，深受民眾歡迎，但小米的穀穗發育與成熟階段容易受到麻雀等鳥類啄食，原民用傳統人工驅鳥法成效有限，農業部台東農改場指出，搭設防鳥網才能持續抑止鳥害、維持收成。

平地農民為防止鳥害，多會架設鳥網，原民部落栽種小米，也飽受鳥害所苦，嚴重時會導致小米減產五成以上，原民多用人工趕鳥方式抑制鳥害，台東場表示，若採用人工趕鳥法，一個人一天工資一千二百元，抑制鳥害天數四十天，要支出四萬八千元，耗費人工又花錢，若要更有效抑止鳥害，應架設防鳥網，但要注意搭建時期與方法，以免影響生態或不慎觸犯「野保法」。

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台東場助理研究員張芳魁說明，人工趕鳥法通常是小米抽穗後進行，但若在這時搭建鳥網，因為植株已經抽高，容易造成作物受損，因此必須提前到莖桿抽長階段、播種後約三到四十天後開始搭建，另外建議選用PE材質無結的防鳥網，網目長寬各為一．五公分，可有效防制鳥害，且不會造成鳥類被纏繞無法掙脫死亡，搭設完成要確認鳥網無破洞、地面接縫處無缺口，確保鳥類無法鑽入。

台東場表示，採用防鳥網抑制鳥害相較人工趕鳥更省錢，每分地材料加工資約三萬元，資材還可重複使用，成本相對節省，農業部農糧署已將防鳥網設施納入補助項目，有需求的農友可向農糧署各區分署洽詢。

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