觀光署將辦首屆鐵道旅遊節 刺激國旅

交通部觀光署今年將舉辦首屆「鐵道旅遊節」，署長周永暉表示認為，台鐵觀光列車「越做越有感覺」。（資料照，記者蔡昀容攝）

2025/04/08 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕越來越多種觀光列車上路，觀光署搭著這波熱潮，今年將舉辦首屆「鐵道旅遊節」；各地風景管理區也打算各自舉辦鐵道攝影比賽，吸引鐵道迷到各地拍火車，刺激國內旅遊。

交通部觀光署署長周永暉認為，台鐵觀光列車「越做越有感覺」，鐵道觀光為重要項目，今年會有台日鐵道觀光高峰會、舉辦第一屆鐵道旅遊節，將鐵道元素與觀光結合，例如鐵道博物館、舊山線鐵道、集集鐵道音樂會等，並串接Taiwan PASS，吸引國際客參與。

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周永暉表示，疫後綠色低碳及觀光蓬勃發展，聯合國世界觀光組織分析，疫後將迎來鐵道旅遊時代，也是鐵道復興時代，歐陸、日韓、泰國的鐵道旅遊也推陳出新。

國旅急需找回願意住宿的旅客。周永暉說，觀光署提出四大策略，包括旅遊分眾化凸顯不同亮點；交通優惠包括花蓮台灣觀巴一折，五月十九日以後三折，台灣好行持電子票證半價；善用AI精準行銷引客；打造區域旅遊，例如「微笑南灣」串聯台南、高屏、花東景點。

旅宿業肯定觀光列車帶動旅遊意願

業者也認為，要讓旅客願意國旅、願意住宿，前提是主產品要夠好，剛好觀光列車給了一個好契機；雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，台灣過去對火車印象是柴油味，雄獅要翻轉旅客經驗，特請調香師替各種觀光列車設計香氛，加上燈光營造，讓旅客彷彿置身五星級飯店，放鬆身心，好好享受車上餐點及沿途風光。

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