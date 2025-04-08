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    中捷藍線首項機電工程標決標 6月動工

    台中捷運藍線列車模擬圖。（捷運局提供）

    台中捷運藍線列車模擬圖。（捷運局提供）

    2025/04/08 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線動工將邁向第一步，機電標及龍井機廠土建工程七日公告決標，預計於今年五月辦理簽約儀式及六月動工，下半年針對龍井機廠展開水土保持計畫、植栽移植，約有一一二七株樹木需移植，主要樹種為樟樹、烏桕、苦楝、朴樹、土密樹等，而主線的土木工程在明年中動工，整條中捷藍線預計二○三四年通車。

    採全球最先進無人駕駛系統

    中捷藍線計畫總經費一六一五．一四億元，而「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，已於今年元月公告招標，並昨天公告決標，預算為六○八億元，為國際標，由新加坡商新加坡科技電子公司、法商阿爾斯通運輸公司、中鼎工程公司及韓商現代樂鐵公司共同承攬。

    捷運局長蘇瑞文表示，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約二四．七八公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置二十座車站及一座五級維修廠。

    蘇瑞文表示，此次決標的機電標為藍線的首項優先工程標，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高。

    蘇瑞文表示，為確保藍線通車進度，龍井機廠土建工程已併入此項統包工程內一併推動；並且在下半年度陸續展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業。

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