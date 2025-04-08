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    美提高關稅 中市府︰協助業者分散市場

    美國宣佈提高台灣關稅，台中市府七日邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，了解受影響情況。（市府提供）

    美國宣佈提高台灣關稅，台中市府七日邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，了解受影響情況。（市府提供）

    2025/04/08 05:30

    〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕美國宣佈提高台灣關稅，台中市長盧秀燕七日邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，鑑於部份業者反映已有美商棄單等影響不一，盧秀燕指示，一週內完成業者受衝擊調查，未來並增加補助業者赴國外拓展市場，協助業者分散市場；她另建議中央一定期限內不要抽緊銀根，以免中小企業撐不住。

    漢翔公司指出，今年第一季仍接獲逾八十五億元的新訂單，訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，漢翔董事長胡開宏指出，另與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，台灣在國際航空供應鏈上佔有一席之地。

    業者︰恐影響200萬名勞工

    美國提高關稅後，台中包括機械工業、工具機、手工具、自行車等均受影響，台中市府昨日緊急邀請台中市產業公協會代表座談，台灣機械工業同業公會常務理事張市育指出，以工具機為例對美既有訂單及準備出口訂單，因未來情勢不明幾乎都先暫緩出貨；台中市工業會榮譽理事長林國全則指出，這波關稅衝擊恐影響一般製造業約二百萬名勞工就業，其餘業界代表提出包括希望市府成立專案小組，協助企業對接中央資源降低衝擊及協助廠商拓銷國際等。

    盧︰建議中央勿抽銀根

    盧秀燕說，她在清明連假也接獲不少業者反映美方買家要求暫停出貨甚至棄單，指示經發局一週內完成台中產業受衝擊調查以利未來協助對症下藥，另研擬勞工扶助方案及提高廠商到國外開拓市場的補助，助業者拓展美國以外市場分散風險。

    她另指出，因政府與美方談判需要時間，但不少中小型企業資金本來就環環相扣很緊繃，籲政府一定期限內不抽銀根，以免企業雪上加霜。

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