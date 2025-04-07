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    17校畢業美展 高市文化中心登場

    《二○二五青春美展》創作作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音。（高雄市文化中心提供）

    《二○二五青春美展》創作作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音。（高雄市文化中心提供）

    2025/04/07 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕集結全台十七校藝術科系畢業創作的《二○二五青春美展》，作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音，即日起在高雄市文化中心閃亮登場。

    高市文化局副局長簡美玲表示，《青春美展》二○一○年開辦迄今，每年於畢業季釋出文化中心至真、至上、至高等五個展館，主動邀集國內美術相關系所學校聯合舉辦，藉由優質創作發表平台，讓畢業同學展現創作，也累積歷練難得的策展經驗。

    此次參展十三所大學院校，包括高雄、屏東、台東、台南、嘉義、南華、長榮、義守、高師大、台藝大、正修、台南應用科大和實踐高雄校區，以及鳳新、鼓山、前鎮高中和中華藝校四所中學美術相關科系畢業生。

    首度參展的高師大藝術產業學士原住民專班，此次展覽呈現原住民族工藝傳承與創新，還有原住民美術圖案在平面設計、影像處理運用及開發成果；台藝大古蹟藝術修護系參展作品呈現傳統木雕、彩繪、交趾陶、剪粘等多媒材工藝技法，同時內含同學對於不同材質工藝的理解與嘗試。

    《二○二五青春美展》參展各校即日起至六月十日分別在高市文化中心至真、至上和至高館展出。

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