內門宋江陣頭大賽 西螺鳳山館摘冠

今年全國創意宋江陣頭大賽，由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」摘冠。（高市觀光局提供）

2025/04/07 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年內門宋江陣昨晚在煙火秀中落幕，最受矚目的全國創意宋江陣頭大賽，挑戰三連霸的台南大學屈居亞軍，由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」摘冠，也出現融合霹靂舞的新風貌藝陣表演形式。

邁入第廿五年的內門宋江陣，今年輪由順賢宮主辦，七天的系列活動中，有精彩的「藝陣嘉年華」、「全國創意宋江陣頭大賽」，及辦桌手路菜的「宋江大宴」、「文史導覽小旅行」等，適逢清明連假，吸引眾多遊客湧入內門，刺激當地觀光。

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最受期待的全國創意宋江陣頭大賽，七隊進入最後決賽，於前天（五日）進行一整天角逐，挑戰三連霸的台南大學，整合蘭賢陵武館、曾文農工等七個社團，演出龍鳳陣、戰鼓與武術，場面熱烈；龍華科大則以官將首為核心，結合神明出巡護衛與收妖任務，舞台氣勢磅礡。

「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」重新詮釋日治時期廖添丁傳奇故事，內容張力十足，獲得評審一致肯定；「加樂傳藝」則結合廟埕、霹靂舞、三節棍與拳術，讓人驚豔。

比賽結果由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」奪冠，獨拿八十三萬元金，亞軍台南大學可獲六十二萬元、季軍龍華科大獲得四十一萬元，優勝獎為「梁山英雄鎮北番」與「加樂傳藝」，佳作獎「關廟東勢旺萊寶貝」、「民靖宋江」。

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