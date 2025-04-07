為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內門宋江陣頭大賽 西螺鳳山館摘冠

    今年全國創意宋江陣頭大賽，由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」摘冠。（高市觀光局提供）

    今年全國創意宋江陣頭大賽，由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」摘冠。（高市觀光局提供）

    2025/04/07 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年內門宋江陣昨晚在煙火秀中落幕，最受矚目的全國創意宋江陣頭大賽，挑戰三連霸的台南大學屈居亞軍，由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」摘冠，也出現融合霹靂舞的新風貌藝陣表演形式。

    邁入第廿五年的內門宋江陣，今年輪由順賢宮主辦，七天的系列活動中，有精彩的「藝陣嘉年華」、「全國創意宋江陣頭大賽」，及辦桌手路菜的「宋江大宴」、「文史導覽小旅行」等，適逢清明連假，吸引眾多遊客湧入內門，刺激當地觀光。

    最受期待的全國創意宋江陣頭大賽，七隊進入最後決賽，於前天（五日）進行一整天角逐，挑戰三連霸的台南大學，整合蘭賢陵武館、曾文農工等七個社團，演出龍鳳陣、戰鼓與武術，場面熱烈；龍華科大則以官將首為核心，結合神明出巡護衛與收妖任務，舞台氣勢磅礡。

    「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」重新詮釋日治時期廖添丁傳奇故事，內容張力十足，獲得評審一致肯定；「加樂傳藝」則結合廟埕、霹靂舞、三節棍與拳術，讓人驚豔。

    比賽結果由「鳳武薪傳︱西螺鳳山館」奪冠，獨拿八十三萬元金，亞軍台南大學可獲六十二萬元、季軍龍華科大獲得四十一萬元，優勝獎為「梁山英雄鎮北番」與「加樂傳藝」，佳作獎「關廟東勢旺萊寶貝」、「民靖宋江」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播