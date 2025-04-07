高市文山國小新建 環校通學步道啟用

文山國小打造高市首座環校通學步道，學童宣示實踐小公民路權。（記者黃良傑攝）

2025/04/07 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鳳山區文山國小新建通學步道啟用，成為高雄第一所環校通學步道，總長五五九公尺，以打造與社區「以人為本」的友善徒步空間為設計目標，銜接了鳳山綠色廊道生活圈，活化社區生活品質，提升文山國小學子通行安全，學校舉辦「童行有愛，永續未來」宣示活動，透過學童宣示與環校遊行方式，展現小公民路權的正義實踐。

文山國小是由四條新建步道串連成環校通學步道，因在舊式社區內且步道狹小，四周轉角街廓能見度相當低，對學生上下學帶來安全上的隱憂，學校與地方積極爭取改善。

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四周轉角街廓視野 沒有死角

新通學步道採取退縮學校用地，促成通學步道的施工完成，施工期約半年，完工後的通學步道變得相當寬敞，結合學校與社區生活圈，最近完工啟用。師生與家長們都說，變得平坦與安全，也讓四周轉角街廓視野相當清楚，沒有視野上的死角，成為學校與社區共享道路。

通學集點 提升對身心健康重視

該校同時規劃「健康生活小小實踐家」計畫，鼓勵學生善用通學步道進行走路運動，並透過健康集點機制，提升學生對低碳通學與身心健康的重視。這項計畫不僅提升學童福祉，也培養他們對個人健康與社會環境的責任感，讓孩子們成為真正具備行動力的未來公民。

友善行人空間 強化社區與學校互動

校長陳美蓉表示，新建的通學步道不僅提升學生安全，更形塑學校周邊道路的美觀，提升都市空間的使用效率，成為社區一大亮點，透過環境美化與步道完善設計，營造更友善的行人空間，強化社區與學校的互動，共創和諧宜居的生活環境，落實生態、生活、生命「三生有幸」幸福連結。

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