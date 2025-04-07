為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東第一鮪出現了 今返東港驗魚

    屏東「第一鮪」傳捕獲消息，茂豐祥號正趕回東港。過去第一鮪捕獲進港時，人山人海爭睹。（資料照）

    屏東「第一鮪」傳捕獲消息，茂豐祥號正趕回東港。過去第一鮪捕獲進港時，人山人海爭睹。（資料照）

    2025/04/07 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東「第一鮪」昨天傳回捕獲消息，東港籍漁船「茂豐祥號」四月五日深夜於台灣東南海域捕獲一尾公黑鮪魚，當天正好是船長陳睿豪的三十二歲生日，家屬直呼「最好的生日禮物！」，陳睿豪現正快馬加鞭趕回東港，預計今天就會進行「驗魚」，確認是否符合「第一鮪」的資格。

    「茂豐祥號」漁船的船主陳保勝，昨天凌晨零時十九分通報東港漁業電台，指擔任船長的兒子陳睿豪於四月五日深夜十一時，在北緯二○度五○分、東經一二二度四八分的台灣東南方海域，捕獲一尾公黑鮪，目測初估約二一○公斤，正火速返航，預計今天中午前可返抵東港。

    東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間和預估的魚汛周期差不多，約在農曆三月滿月（月光暝）前後，歷年屏東第一鮪都在台灣東方或南方海域捕獲，屬太平洋黑鮪的洄游路線。

    「茂豐祥號」船長陳睿豪的生日正好是四月五日，他在船上渡過生日後，隨即在當天深夜捕獲可望成為「第一鮪」的黑鮪魚，陳睿豪繼承父業擔任船長還不到兩年，若今天確認符合第一鮪資格，將是他討海生涯首度捕獲紀錄，家人昨天直呼「若是第一鮪，將是最好的生日禮物」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播