屏東第一鮪出現了 今返東港驗魚

屏東「第一鮪」傳捕獲消息，茂豐祥號正趕回東港。過去第一鮪捕獲進港時，人山人海爭睹。（資料照）

2025/04/07 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東「第一鮪」昨天傳回捕獲消息，東港籍漁船「茂豐祥號」四月五日深夜於台灣東南海域捕獲一尾公黑鮪魚，當天正好是船長陳睿豪的三十二歲生日，家屬直呼「最好的生日禮物！」，陳睿豪現正快馬加鞭趕回東港，預計今天就會進行「驗魚」，確認是否符合「第一鮪」的資格。

「茂豐祥號」漁船的船主陳保勝，昨天凌晨零時十九分通報東港漁業電台，指擔任船長的兒子陳睿豪於四月五日深夜十一時，在北緯二○度五○分、東經一二二度四八分的台灣東南方海域，捕獲一尾公黑鮪，目測初估約二一○公斤，正火速返航，預計今天中午前可返抵東港。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間和預估的魚汛周期差不多，約在農曆三月滿月（月光暝）前後，歷年屏東第一鮪都在台灣東方或南方海域捕獲，屬太平洋黑鮪的洄游路線。

「茂豐祥號」船長陳睿豪的生日正好是四月五日，他在船上渡過生日後，隨即在當天深夜捕獲可望成為「第一鮪」的黑鮪魚，陳睿豪繼承父業擔任船長還不到兩年，若今天確認符合第一鮪資格，將是他討海生涯首度捕獲紀錄，家人昨天直呼「若是第一鮪，將是最好的生日禮物」。

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