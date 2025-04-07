屏東觀光影片 4月13日登上大阪世博會

台灣祭促進台日友好，屏東觀光影片登上大阪街頭。 （屏東縣府提供）

2025/04/07 05:30

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕台灣祭五日落幕，連三年破百萬人次參與，不僅讓年輕樂迷重新認識墾丁的魅力，還意外牽起一段台日音緣，熱愛音樂、三度參加台灣祭的日本觀光促進民間協會長中川哲也，安排屏東觀光影片在台灣祭活動期間登上大阪街頭電視牆，將於十三日大阪關西世界博覽會期間大量曝光，吸引往來國際遊客注目。

台灣祭牽線 日音樂人安排曝光

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣政府近年推出的多部形象影片屢獲國際大獎肯定，並掀起旅遊跟風熱，例如在大阪街頭播放的「屏東多向度」，獲得坎城世界影展最佳旅遊影片，場景從屏東最北大武山至最南端恆春半島，同時融入原住民、客家等族群文化，展現屏東的深度與廣度。

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大阪世博會播放 廣告車繞行助陣

大阪世界博覽會將在四月十三日開幕到十月十三日閉幕，預計湧入數以百萬的國際遊客，屏東影片將在人氣景點戎橋和梅田堂山的電視牆播播放，也會出現在梅田的堂山商店街、訪日外國遊客喜歡的唐吉軻德梅田店、當地飯店和酒吧等場所設置三十台直立式廣告機。此外，大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館，在日本街頭就能看到屏東美景。

傳播處表示，促成台日美好音緣的重要推手中川哲也會長，是tokyo honey trap樂團的吉他手，前年起連二年隨團來到台灣祭演出，除安排屏東觀光影片登上街頭廣告，並與地方觀光局共同企劃「訪日外國人觀光親善計畫」，在大阪觀光局的協助下推廣今年大阪世博會，選擇以墾丁為主題拍攝影片，片中出現龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等場景，預計在大阪世博九月人潮高峰時播出。

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