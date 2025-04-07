因應關稅衝擊 基北北桃市長本週會商

2025/04/07 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普三日對全球祭出對等關稅，當中對台開徵卅二％引發議論。面對將到來的變局，台北市長蔣萬安已組成因應美國對等關稅的跨局處應變小組，今將親率隊拜會產業了解需求；昨日下午，蔣萬安也致電基隆、新北、桃園三市市長，敲定於本週召開基北北桃四市長會議，針對各縣市不同產業所受衝擊，共同商議應對策略。

蔣萬安今拜會產業了解需求

知情人士指出，蔣萬安早對此次關稅高度關注，三月廿六日蔣萬安受訪時就曾主動示警，認為美國將宣布的關稅可能對台灣物價、產業與市政建設造成衝擊；四月一日的市政會議中，蔣進一步要求各局處對重大工程要有因應對策；美國宣布關稅當天，蔣也宣布啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」、主動關心企業需求，並向中央喊話停止大罷免內耗、團結共識一致對外。

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蒐集企業意見 市府設整合平台

據了解，蔣萬安在關稅宣布前已邀集產業局、財政局、勞動局、社會局、青年局、研考會等相關局處首長，因應美國隊等關稅成立跨局處應變小組，並於清明連假期間密集開會研討，梳理市府可給予產業界支援的行政手段，如產業局如何對不同型態企業進行輔導，勞動局對於勞工轉職、甚至對離職潮的應對等。今天蔣萬安將率小組首長，拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會，了解第一線真實的需求，將產業界意見帶回府內做通盤擘劃。

知情人士透露，蔣萬安昨下午一一致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，倡議於一週內召開基北北桃四市長會議，以行動牽起基北北桃首都圈合作，共同因應關稅變局；目前，四位市長已初步形成攜手面對關稅衝擊的共識，希望針對各縣市可能受到衝擊的產業別，一同研擬、提出相對應的幫助。

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