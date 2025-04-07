北市議會4/9開議 8年級首長首度備詢

市府發言人李政軒。（北市府提供）

2025/04/07 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會將於四月九日開議，台北市長蔣萬安小內閣三月首波首長大幅更動，當中許多八年級年輕世代出任首長。包含廿九歲李政軒出任市府發言人、卅三歲余祥從媒體業轉戰觀光傳播局長、卅三歲周羿希從客家事務委員會主委轉任青年局長，都將站上質詢台備詢，面對外界對其專業不足與高度政治性的質疑。對此，年輕首長們均展現自信，表示會盡力熟悉份內業務，以平常心面對。

李政軒表示，知道自己的年齡與歷練會成為質疑點，現在市府的發言團隊都很年輕，感謝市府給予年輕世代信任，他會全力以赴。

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罷免越燒越烈，市府許多回應也常被批評太過政治化而非針對市政回應，民進黨議員簡舒培就質疑，市府發言系統已失靈，面對議員質疑市政議題，竟然都以政治角度發言、攻擊，忘記自己身為北市府發言系統的職責；對此李政軒說，自己從擔任副發言人到升任發言人，一路以來就是秉持面對問題、解決問題、就事論事的精神全力以赴。

此外，先前民進黨議員顏若芳也爆，李政軒曾自曝過去到天安門廣場感受愛國情操等，質疑李曾是中共統戰樣板；對此李政軒表示，有心人士考古、過度解讀他個人數年前中國讀書、實習經歷，他強調市府立場一直是秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。

余祥表示，三月份上任以來就不斷聽各科室業務報告，讓自己儘可能短時間內熟悉業務狀況，面對初次上台備詢就是以平常心面對，並努力回答議員的提問。

面對被質疑不具觀光相關背景，余祥表示，觀傳局業務有觀光以及城市行銷兩大主軸，後者可以依她在媒體從業的經驗，發揮對議題的敏銳度；觀光方面則會持續努力向專家、產業界來請益，議員過往對觀傳局的相關指教也會納入參考。

周羿希說，先前在客委會就有上台備詢經驗，轉任青年局服務對象大不同，但本質還是要努力看資料、開會，熟悉相關業務。

她坦言，青年局面對的關注會相較之前更多，議員本於職責監督，她也會盡力把該做的做到一百分；她也說，青年局上路至今許多業務已經慢慢上了軌道，先前被詬病有疊床架屋部分也不斷滾動調整，與各局處合作已有一定默契，相信能夠打破質疑。

青年局長周羿希。（北市府提供）

觀傳局長余祥。（北市府提供）

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