大罷免延燒 民進黨批北市府行政不中立

北市府大罷免期間行政爭議

2025/04/07 05:30

黨團質疑罷免友善店家遭查水表、就博為藍委造勢、籃球活動變政治宣講

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會將於四月九日開議，北市議會民進黨團指出，新會期大罷免是黨團一大關注重點，先前包括罷免友善店家屢遭查水表、台北市長蔣萬安利用市政資源與藍委同台造勢等，在大罷免行動期間，北市府有許多行政不中立狀況，民進黨團將對此狀況強力監督。

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為藍護航？ 市府強調依法依規

大罷免潮自去年底陸續發起，台北市政府對公民團體祭出的行政手段屢屢被詬病護航藍營，先是收取連署書的罷免友善店家遭到大量檢舉，北市府各局處也因此頻繁前往稽查，遭批評是「查水表」。此外，台北市警察局日前開會要求各分局受理罷免活動要申請集會遊行，北市府還稱改制源於中央指示，不過遭到行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳打臉，罷免連署擺攤並不涉《集會遊行法》。市警局隨即改口稱是「鼓勵」而非強制。

要求罷免活動申請集遊 被打臉

而國民黨立委徐巧芯遭爆大量租借北市松山、信義區三至六月份共七百多場次區民活動中心，但許多場次卻是借而不用；另外，國民黨台北市黨部三月卅日於北市麥帥一橋下舉辦政策說明會，連市長蔣萬安都以徒步方式進入河濱公園會場，徐巧芯座車卻違規駛入活動現場旁的河濱單車道，還在場停放至活動結束，徐當日面對記者詢問竟稱「開進來就開走」，到了隔日則道歉說，下車後以為車開走了，並不知道還停在那，強調車並非她駕駛，有違規就開罰，會依照台北市法令；對此市警局、水利處已於三月卅一日裁罰。而該場活動也疑似不符原先籃球活動的場地申請使用名目，變成政治宣講，對外媒體採訪通知都是以「還錢於民」宣講活動發出，但北市國民黨部卻以當天有進行籃球趣味活動為由認為符合申請名目，直到媒體提出質疑揭露此事後，體育局才發函要求書面回覆。

徐巧芯申請區活 許多場次借而不用

此外，蔣萬安三月透過市府舉辦的青年就業博覽會活動，邀來台北市五位藍委同台造勢，但並未邀請其他黨派議員、立委，利用市政資源做政治宣傳，遭批評「假公濟私」；蔣萬安對此強調，任何人關心市政都可以到場。但經查，該活動並無邀請任何北市議員、綠委參加。

民進黨團總召陳慈慧表示，黨團四月九日當天會召開黨團會議，著重監督台北市政府在大罷免行動當中的行政不中立問題；黨團幹事長顏若芳說，先前蔣萬安透過市府就業博覽會場拉抬藍委聲勢，明顯就是行政不中立。民進黨議員簡舒培說，蔣萬安先前不斷濫用行政資源為國民黨護航，進入二、三階段後是否會更加變本加厲，都需要關注。

此外，黨團也點名，雙北世壯運是台北市上半年最重要活動，也是重要的大型國際賽事，但迄今整個城市看起來仍沒有舉辦活動的感覺，也是重點關注議題。

蔣萬安出席青年就業博覽會，卻為5位國民黨立委打氣，備受爭議。（資料照，記者田裕華攝）

國民黨立委徐巧芯的座車直接開進河濱自行車道，吃罰單。（資料照，記者何玉華攝）

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