學生音樂賽 竹縣兩校特優9連霸

全國學生音樂比賽管樂合奏國中團體A組，新竹縣自強國中管樂團第9年獲特優。（擷取自竹縣府官網）

2025/04/07 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣在剛落幕的「一一三學年度全國學生音樂比賽北區決賽」傳佳音，在北區十縣市、九○八支隊伍、兩萬六八五四人次的學生競技中，縣內學校共捧回十四個特優、廿九個優等獎，其中自強國中管樂團跟光明國小打擊樂團雙雙九年連霸特優。

縣府教育局表示，新竹縣這次共廿三校、四十四隊出戰，共捧回四十三項全國特優和優等的肯定。除了自強國中管樂、光明國小打擊合奏連九年抱回全國特優的肯定。國立竹北高中跟縣立的東興國中、成功國中、二重國中、光明國小、興隆國小以及私立上智國小也連續多年獲得特優佳績。

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自強國中管樂團的同學們說，他們平時對響度、音準、以及音色都以最高標來自我要求，練習若遇到問題、挫折或是瓶頸，老師跟團員們會相互提供解方，並彼此激勵，以此持續突破和精進。

至於在一○○學年度才成立的光明國小打擊樂團，這次結合身體、人聲、生活樂器等的音樂表現，也成功九度在全國學生音樂比賽中獲得特優，實力一樣讓人驚嘆。

全國學生音樂比賽打擊樂合奏國小團體組，新竹縣光明國小學童第9年拿下特優獎肯定。（擷取自竹縣府官網）

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