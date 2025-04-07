竹市闢人行道 違停民眾竟要求塗銷

竹市府在中華路四至六段道路畫設標線型人行道以保護行人。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/07 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府向中央爭取經費挹注兩億六千多萬元改善中華路四段至六段道路，並畫設標線型人行道以保護行人，不過市議員廖子齊指出，有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，然而多數網友都反對，市府也決定暫不調整，她希望市府展現決心，不讓人行道消失無蹤。

多數網友反對 市府暫時不改

對此，市府交通處表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府都會蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。

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廖子齊說，中華路四段靠近中山路的「農會站」公車站牌每天上下學可看到許多成德國中、高中的同學候車、步行，但過去長期缺乏安全的行人空間，學生與行人只能與車輛爭道，為此市府將此案納入中華路四段至六段的交通工程，目前已經畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，確保步行安全，兼顧停車需求與行人權益，提供更完善的步行環境。

然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道，廖子齊說，無法接受這種做法，也正告市府堅決反對塗銷人行道，幸好有許多關心行人安全的網友聲援，市府才決定暫時不改。

議員促抵抗不合理政治壓力

廖子齊說，有幾處保障行人的交通工程，在壓力下被要求改回去，許多沒有引發關注的路段，可能在無聲無息中被犧牲，事實上，行人空間不必與停車需求對立，而是可以透過更好的規劃來兼顧。她希望市府能抵抗不合理的政治壓力，守住人行道，也守住所有行人的安全，不要讓每條人行道都要網友群起留言聲援才能保下來。

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