為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清大桃園附醫 擬朝市立醫院推動

    清華大學附設桃園醫院案一波三折，清大與高醫大去年底協議終止契約，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院選項，雙方近期曾召開會議討論。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    清華大學附設桃園醫院案一波三折，清大與高醫大去年底協議終止契約，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院選項，雙方近期曾召開會議討論。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2025/04/07 05:30

    高醫大退出 市府與校方協商 另尋合作夥伴 若定案重簽MOU

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕清華大學規劃於桃園航空城內附設桃園醫院，因為高雄醫學大學退出，雙方於去年十二月協議終止契約，地方持續緊盯後續進展；桃園市府表示，近期已與清大召開協商會議，研議朝市府與清大合作設立市立醫院方向推動，並重新尋找合作夥伴，若定案，雙方將重新簽訂MOU合作意向書。

    航空城內設置 獲無償撥用土地

    清大附設桃園醫院預定地位於機場捷運A16橫山站旁，由市府無償撥用土地，清大於二○二三年七月與高醫大簽署BOT，豈料，才短短一年多高醫大即萌生退意，雙方於去年十二月協議終止契約，而市府去年已完成土地撥用程序，雙方簽署的MOU將於今年八月到期，若屆時清大未找到新的合作夥伴，或其他合作設立醫院模式，市府將收回土地。

    桃園市副市長王明鉅表示，清大與高醫大解約後，仍希望朝興建醫院的方向走，除持續尋找BOT合作夥伴，也表達有意與市府合作設立市立醫院的「選項」，雙方近期曾召開協商會議，若定案將重新簽訂MOU，目前市立醫院確定落腳八德霄裡，若清大附醫朝市立醫院發展，未來兩院如何定位及合作，仍有彈性空間。

    桃市府表示，今年一月市府與清大曾就合作設立醫院名稱、任務進行初步討論，並以公開招標方式選定新的合作夥伴，原則上設置規模為急性一般病床兩百床、精神急性一般病床卅床，並提供廿四小時急診服務，計劃書送衛生局審核後函轉衛福部核定，定案後市府將與清大重新簽訂MOU，並協助該校設立醫院事宜。

    議員促加快 彌補醫療資源不足

    桃園市議員徐其萬日前於市議會專案報告時，要求市府說明清大附醫進度，他表示，青埔、航空城發展快速，已成為桃園第三大都會區，更是國門出入口，但國道二號以西沿海最大醫院僅衛福部桃園醫院新屋分院，無論是清大尋找新的合作夥伴，或是與市府合作設立市立醫院，地方都樂觀其成，最重要是加快興建醫院腳步，彌補區域醫療資源嚴重不足的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播