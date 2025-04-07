清大桃園附醫 擬朝市立醫院推動

清華大學附設桃園醫院案一波三折，清大與高醫大去年底協議終止契約，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院選項，雙方近期曾召開會議討論。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/07 05:30

高醫大退出 市府與校方協商 另尋合作夥伴 若定案重簽MOU

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕清華大學規劃於桃園航空城內附設桃園醫院，因為高雄醫學大學退出，雙方於去年十二月協議終止契約，地方持續緊盯後續進展；桃園市府表示，近期已與清大召開協商會議，研議朝市府與清大合作設立市立醫院方向推動，並重新尋找合作夥伴，若定案，雙方將重新簽訂MOU合作意向書。

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航空城內設置 獲無償撥用土地

清大附設桃園醫院預定地位於機場捷運A16橫山站旁，由市府無償撥用土地，清大於二○二三年七月與高醫大簽署BOT，豈料，才短短一年多高醫大即萌生退意，雙方於去年十二月協議終止契約，而市府去年已完成土地撥用程序，雙方簽署的MOU將於今年八月到期，若屆時清大未找到新的合作夥伴，或其他合作設立醫院模式，市府將收回土地。

桃園市副市長王明鉅表示，清大與高醫大解約後，仍希望朝興建醫院的方向走，除持續尋找BOT合作夥伴，也表達有意與市府合作設立市立醫院的「選項」，雙方近期曾召開協商會議，若定案將重新簽訂MOU，目前市立醫院確定落腳八德霄裡，若清大附醫朝市立醫院發展，未來兩院如何定位及合作，仍有彈性空間。

桃市府表示，今年一月市府與清大曾就合作設立醫院名稱、任務進行初步討論，並以公開招標方式選定新的合作夥伴，原則上設置規模為急性一般病床兩百床、精神急性一般病床卅床，並提供廿四小時急診服務，計劃書送衛生局審核後函轉衛福部核定，定案後市府將與清大重新簽訂MOU，並協助該校設立醫院事宜。

議員促加快 彌補醫療資源不足

桃園市議員徐其萬日前於市議會專案報告時，要求市府說明清大附醫進度，他表示，青埔、航空城發展快速，已成為桃園第三大都會區，更是國門出入口，但國道二號以西沿海最大醫院僅衛福部桃園醫院新屋分院，無論是清大尋找新的合作夥伴，或是與市府合作設立市立醫院，地方都樂觀其成，最重要是加快興建醫院腳步，彌補區域醫療資源嚴重不足的問題。

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