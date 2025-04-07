嘉義一期水稻 發生大面積稻熱病

嘉義地區一期水稻出現稻熱病蔓延狀況，受感染葉片黃化枯萎。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/07 05:30

農改場籲發現紅褐色病斑 應移除秧砧 避免擴散

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕疑受最近氣候冷熱交替頻繁影響，嘉義地區一期水稻出現大面積稻熱病蔓延狀況，水稻專家高雄區農業改良場場長羅正宗說，面對極端氣候，稻農需加強防範作為，若水稻已染病，建議保持田間水份，減量施肥並噴藥，盡速進行防治。

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高氮肥、通風不良稻田更易發生

羅正宗說，稻熱病菌會對水稻葉片、莖節、葉舌（葉稻熱病）及稻穗（穗稻熱病）進行感染，造成穀粒不充實；發病初期葉片上會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨病勢進展，病斑呈現紡錘狀且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色，有時造成葉片黃化。

羅正宗表示，清明節前後天氣常不穩定，清晨常有低空雲霧，濕氣重，是病蟲害好發時節，呼籲稻農做好防範；若水稻染病，田底要保持適當水位，不能放乾，氮肥減量，鉀肥適量，即將進行的穗肥也要酌量施用。

嘉義縣政府農業處長許彰敏表示，稻熱病好發於高濕度、氣溫劇烈變化的環境，尤其在高氮肥、密植且通風不良的稻田更容易發生，農友可觀察周圍稻叢是否有紅褐色病斑，若發現病斑應即時進行防治，包括移除秧砧，避免田間感染擴散，其次要減少施用氮肥，以避免植株過度生長、葉壁變薄，而導致降低水稻對此病害的抗性，同時加添含矽元素的資材，強化植物抗性。

保持適當水位 減量施肥並噴藥

嘉義市政府建設處表示，疫病蟲害主動調查人員近日於田間巡查發現稻熱病疫情升溫，請稻農務必加強田間管理，及早防範，並勿過度施用氮肥，因氮肥過高易導致稻葉組織柔軟，使得稻熱病菌侵入稻株，也可依照防檢署農藥資訊服務網說明進行防治。

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