麥寮魚塭旁遭倒油污泥 業者盼查明

麥寮許厝段養殖區魚塭旁被挖坑洞，甚至由不明車輛傾倒油污泥，當地業者憂心恐有污染，盼環保單位查明。（記者李文德攝）

2025/04/07 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉許厝段養殖區上月有民眾發現不明車輛疑傾倒大量油污泥水，造成養殖的台灣鯛陸續死亡，養殖業者擔憂有重金屬污染，盼相關單位查明；縣府環保局表示，將查明車輛所有人請其說明，若污染屬實，將依法開罰。

養殖業者林白澄說，此區魚塭大多養殖台灣鯛及烏鰡魚，範圍超過十公頃，上月中旬發現養殖區魚塭旁空地被挖約長十米、寬三米、深約一層樓高的坑洞，不時有輛油罐車前來傾倒不明污水；他有約三公頃養殖池放養台灣鯛，疑似因油污水滲透土壤導致最近池水顏色時藍時黃，也飄出類似柴油的味道，每天有近廿條魚暴斃，盼環保單位查明。

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養殖業者王志宏說，已新闢大約○．八公頃魚塭，購入四萬尾台灣鯛魚苗準備放養，但抽進新池的水呈現黃色，擔憂有污染，暫停放養計畫。

據了解，此不明車輛被當地民眾拍到掛上「麥寮鄉公所」布條，鄉公所回應今年未發包清淤工程，將再瞭解車輛來源；縣府環保局長張喬維表示，日前派員到場並未查獲行為人，當時檢舉人提供照片，難以認定有關聯，因此並未取樣檢驗，日前接獲民眾遞交影片，將查明車輛所有人說明釐清。

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