雲林罷免丁學忠 志工到宅收件

公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」，啟動「小蜜蜂到府服務」，盼讓行動不便的公民們在家就能將連署。 （擷取自雲林拔釘 罷免丁學忠臉書專頁）

2025/04/07 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」推動罷免雲林縣國民黨籍立委丁學忠，第二階連署已突破萬份，團體志工清明連假到第一選區（海線）各鄉鎮出攤連署，宣布啟動「小蜜蜂到府服務」，讓更多行動不便、想參與連署的民眾在家也能連署。

行動不便民眾在家也能連署

罷團「雲林拔釘 罷免丁學忠」表示，罷免案有固定連署點，並在九名雲林縣民進黨籍議員服務處設連署站，提供填寫、代收服務。

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罷團發言人露西歸表示，不少民眾因行動不便等因素，無法在現場連署，即日起啟動「拔釘小蜜蜂」行動，提供志工到宅收取連署書的服務，民眾設籍並居住在雲林縣第一選區，集滿兩張連署書，撥打電話或發送簡訊，可等候配戴志工證的志工到府收件。

罷團志工表示，清明連假期間有許多雲林子弟回鄉索取連署書當場填寫，也有不少當地民眾索取連署書回家填寫，雖有理念不同的民眾朝攤位謾罵，但也有不少人鼓勵，讓行動更有動力。

丁學忠回應，美國總統川普宣布對台灣實施對等關稅，台灣應先以經濟發展為優先，如繼續推動惡罷、製造對立，對國家安定恐有影響，希望選民理性看待。 （相關新聞刊A4）

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