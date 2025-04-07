台南台語重建運動 逾30家業者響應

台南美食台語菜單推廣行動計畫，協助店家製作台語菜單，並錄製音檔讓民眾透過掃描QR-Code「聽菜單」。（記者王姝琇攝）

2025/04/07 05:30

民團招募友善店家 藉由菜單製作或教課 推廣台語深入生活

記者王姝琇／專題報導

台南市台南基本款協會號召各領域加入台語友善行列，目前有卅多家業者響應，不僅有餐廳推出台語菜單，還有健身工作室以台語教課，盼讓台語文深入常民生活。

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台灣「尚」勇春聯 掀正確用字議題

世界棒球十二強賽台灣隊奪冠，中職聯盟會長蔡其昌印製台灣「尚」勇春聯造成瘋搶，但也引起台語文推廣者的反彈，認為台語字「尚」意指「尚且」，若要表達「最」，應該要用台灣「上」勇。協會秘書長吳依潔說，台灣「尚」勇春聯的確掀起台語文字正確使用議題，絕對是件好事。

台南市台南基本款協會獲文化部補助十八萬元，執行台南美食台語菜單推廣行動計畫，持續招募台語友善店家，協助參與者以台語字加上羅馬拼音製作台語菜單，同時錄製音檔讓民眾透過掃描QR-Code「聽菜單」，提供「台語友善店家」貼紙張貼於門口，將近一年吸引卅多家業者響應。

吳依潔說，原計畫是針對餐飲業菜單，業者踴躍響應，後來連健身工作室、寵物旅宿、動物醫院也都紛紛加入，也發覺許多感人故事；協會後來創立《台南基本款》期刊，除關注社會各議題面向，其中推廣台語生活化、台語文字正確使用也成為企畫重點，透過專欄將故事分享給更多人。

學以致用 利於傳承本土語言

響應計畫的白雪珈琲店老闆海綿表示，白雪珈琲店前身是台灣總督府專賣局台南支局鹽埕分室，以前這裡真的有鹽田，但都不見了，很多事如果我們不繼續講，下一代就不會知道，台語也是。一街咖啡St.1 Cafe’品牌創辦人Stone則認為，台語就是自己與家人的溝通語言，是自己的語言。

但對許多人來說，講台語不難，但「寫」卻是大挑戰。吳依潔說，投入台語文化班學習並參加台語認證，才發現網路社群常用都是錯別字，大都來自日常國、台語諧音交錯使用，例如常用拍謝（錯誤）、歹勢（正確）。

永康知名炒鱔魚店家 改菜單支持

吳依潔分享印象最深刻的永康台南炒鱔魚，頗具知名度卻從不接受採訪，卻在得知計畫後打破慣例，響應台語菜單並接受期刊專訪，理由很簡單「就覺得台語要被傳承！」店家的支持讓推廣計畫的信念更堅定。

吳依潔說，為保護台灣多元語言及文化，推行本土語言勢在必行，生活中學以致用有利於延續傳承語言，也期許透過更多元的方式，將母語文化精神傳播出去，未來期盼能將計畫推廣到全國。

部分店家將台語菜單製成大海報。（記者王姝琇攝）

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