三重綠地、土城停車場變更 規劃蓋社宅

三重區富貴段土地現況為公園綠地，規劃興建352戶社會住宅。圖為示意圖。（城鄉發展局提供）

2025/04/07 05:30

三重352戶2027年動工 土城387戶等都計委員會審議通過 即可發包

〔記者賴筱桐／新北報導〕都會區的高房價讓人望屋興嘆，新北市府推動興建社會住宅，在三重區富貴段的公園綠地將變更為社會福利設施用地，規劃興建三五二戶社宅，預計二○二七年動工、二○三一年竣工；此外，市府也規劃在土城區金城路二段、青雲路交界處的一處停車場用地，變更為社福設施用地，規劃興建三八七戶社宅，等新北市都市計畫委員會審議通過後即可辦理工程發包。

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市府城鄉發展局都市計畫科長鄧涵瑛指出，為落實居住正義，盤點新北市內具變更可行性且低度利用的公有地，作為社會住宅使用，位於三重區富貴段四六七地號等三筆土地原為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約三一四一平方公尺（大約九五○坪），現況是集智綠地公園及碧華里開心農場。

鄧涵瑛說，近年房價飆漲，青年及弱勢族群尋找居所不易，考量三重區地狹人稠，這處土地變更為社會福利設施用地符合公益性與必要性，未來可作為社宅、長照、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等多元使用，規劃興建三五二戶社會住宅並提供公益設施空間，滿足民眾需求。

三重富貴段基地 鄰近淡水河畔

城鄉局表示，三重區富貴段基地鄰近淡水河畔的帶狀公園，在六百公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等九處綠地空間，都市計畫變更案已在今年一月十七日通過新北市都市計畫委員會審議，預估興建社宅工程費是卅．七億元，由市府編列預算，預計二○二七年動工、二○三一年竣工。

土城板院段土地 現為車輛放置場

另外，位於土城區金城路二段、青雲路交界處的板院段土地，原為停車場用地，現況為逾期車輛放置場，面積約四二九六平方公尺（約一三○○坪），也規劃變更為社會福利設施用地，將興建三八七戶社宅，以取得綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震標章為設計原則，並結合公益設施，周邊留設開放空間，打造健康、舒適、樂活的青年社會住宅。

位土城區金城路二段、青雲路交界處的板院段土地，原為停車場用地，規劃興建387戶社會住宅。（記者賴筱桐攝）

三重區富貴段土地現況為公園綠地，規劃興建352戶社會住宅。（記者賴筱桐攝）

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