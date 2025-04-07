遛狗不繫繩 南投最高罰1.5萬元

製造、販賣或使用金屬材質套索陷阱，可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。（資料照，記者張協昇攝）

2025/04/07 05:30

動物保護自治條例議會審議通過 函報農業部核定

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣動物保護自治條例，日前在議會審議通過，民眾若攜帶不具攻擊性寵物出入公共場所，應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能箱籠，違者經勸導再犯者最高可處一萬五千元罰鍰。自治條例將函報農業部核定後公布實施。

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使用金屬材質套索陷阱 最高罰7.5萬

南投縣政府鑑於縣內動物誤觸俗稱山豬吊的陷阱案件層出不窮，且為加強飼主管理寵物責任，彌補動物保護法不足，制定南投縣動物保護自治條例，共有二十四條，從犬貓飼養開始的狂犬病疫苗注射、醫療到死亡後的遺體處理、設寵物殯葬專區等均有規範，也鼓勵學校認養校園犬、貓，以扎根愛護動物觀念。

其中三條有罰責，包括第九條規定攜帶不具攻擊性寵物出入公共場所應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能箱籠，必要時應加戴不影響散熱透氣口罩，如有便溺，飼主應立即清除，違者經勸導再犯者可處三千以上、一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。

雇主應教育勞工不得食用犬貓

另第十條規定雇主應教育宣導勞工不得於工作場所、宿舍及其他雇主提供的空間宰殺、販賣、購買及食用犬貓等行為，違者處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰；第十七條規定，未經縣府許可，任何人不得於縣内製造、販賣、陳列、出租、出借或使用金屬材質套索陷阱，違者可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。

此外，自治條例也規範飼主對於管領動物有疑患病應給予必要治療，以及飼主於犬貓等寵物死亡後可向縣府申請遺體處理，縣府將另訂火化等收費標準。

南投縣動物保護自治條例經議會審議通過，未來遛狗應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩。（資料照，記者張協昇攝）

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